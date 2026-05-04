Juanma Moreno amplía sus rebajas fiscales: 7.000 euros para jóvenes que compren un piso de 200.000
El PSOE también plantea una revisión progresiva del Impuesto de Transmisiones para reducirlo para la primera vivienda y subirlo para terceras propiedades
En las últimas dos legislaturas el Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado hasta siete planes de rebajas fiscales valorados en más de 1.000 millones de euros. La última, que ha entrado en vigor justo este año, ha incluido deducciones en el IRPF por ir al gimnasio o adquirir una mascota. En esta campaña electoral, el PP está esbozando un octavo plan de rebajas fiscales con una suma de medidas poco impacto económico para la administración pero con capacidad de captar la atención en campaña electoral.
La primera medida y la principal, anunciada en este periódico, es la supresión del Impuesto de Sucesiones para transmisiones entre hermanos cuando sea una vivienda habitual. Este domingo, en una visita al barrio de Entrenúcleos en Dos Hermanas, el actual presidente andaluz ha anunciado una segunda: ampliar el valor de las viviendas que pueden ser adquiridas con un tipo reducido del Impuesto de Transmisiones.
En estos momentos, cuando un joven de 35 años, adquiere una vivienda puede beneficiarse de un tipo reducido de este impuesto. Pasa de pagar un 7% a un 3,5%. El límite por ley estaba fijado en 150.000 euros, de forma que quedaban excluidos compras por un importe superior. En el caso de las personas con discapacidad o las familias numerosas el límite máximo está situado en 250.000 euros.
El plan del PP es aumentar ese límite de 150.000 y ponerlo por encima de los 200.000 euros, con un importe aún por definir. Es decir, si un joven de 35 años que se compra un piso ahora por este precio tiene que pagar un 7% (14.000 euros) ahora pasaría a pagar un 3,5% (7.000 euros). En cualquier caso, el planteamiento esbozado por el PP (que aún no maneja cifras concretas) no es que afecte a todo el mundo sino que se centra en los colectivos que ya tienen una reducción, en este caso los menores de 35 años.
El PSOE, en su programa electoral, también plantea una revisión del Impuesto de Transmisiones para facilitar el acceso a una vivienda. En este caso, los socialistas proponen un criterio de progresividad. Es decir, que se apliquen tipos más reducidos para facilitar las compras de primera vivienda y que se penalicen las adquisiciones a partir de la tercera.
Otras medidas fiscales del programa del PP
En su programa electoral, el PP incorpora otra reducción en este impuesto de transmisiones. En este caso abre la posibilidad de que aquellas viviendas en las que el contribuyente realice obras de mejora de eficiencia energética, que permita alcanzar calificaciones elevadas de eficiencia energética.
La tercera medida de rebaja fiscal que plantea el PP en su programa es la supresión del Impuesto de Patrimonio, aunque en este caso la medida está supeditada a un cambio en el Gobierno central puesto que depende de que continúe el Impuesto sobre las grandes fortunas.
- A qué se dedicaban Juanma Moreno, María Jesús Montero y el resto candidatos a las elecciones en Andalucía antes de entrar en política
- Eclipse solar en Andalucía: estos son los 115 municipios andaluces que quedarán en oscuridad total
- La Junta de Andalucía declara de 'fuerza mayor y extrema necesidad' la lucha contra el alga asiática ante su grave incidencia en las playas
- Una playa paradisíaca de Huelva acoge una feria gastronómica con guisos marineros y vinos durante tres días
- La Junta de Andalucía aprueba 20.000 euros por hectárea para que los cultivos del entorno de Doñana dejen el regadío
- La Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva 2026 ya está aquí: estos son los precios por plato de gambas y las novedades del certamen
- Juanma Moreno acepta el plan estatal de vivienda que blinda las VPO 50 años e invierte 1.197 millones en Andalucía
- El tiempo mejora el jueves pero Aemet activa avisos con fuertes lluvias en tres provincias