Juanma Moreno amplía sus rebajas fiscales: 7.000 euros para jóvenes que compren un piso de 200.000

En las últimas dos legislaturas el Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado hasta siete planes de rebajas fiscales valorados en más de 1.000 millones de euros. La última, que ha entrado en vigor justo este año, ha incluido deducciones en el IRPF por ir al gimnasio o adquirir una mascota. En esta campaña electoral, el PP está esbozando un octavo plan de rebajas fiscales con una suma de medidas poco impacto económico para la administración pero con capacidad de captar la atención en campaña electoral.

La primera medida y la principal, anunciada en este periódico, es la supresión del Impuesto de Sucesiones para transmisiones entre hermanos cuando sea una vivienda habitual. Este domingo, en una visita al barrio de Entrenúcleos en Dos Hermanas, el actual presidente andaluz ha anunciado una segunda: ampliar el valor de las viviendas que pueden ser adquiridas con un tipo reducido del Impuesto de Transmisiones.

En estos momentos, cuando un joven de 35 años, adquiere una vivienda puede beneficiarse de un tipo reducido de este impuesto. Pasa de pagar un 7% a un 3,5%. El límite por ley estaba fijado en 150.000 euros, de forma que quedaban excluidos compras por un importe superior. En el caso de las personas con discapacidad o las familias numerosas el límite máximo está situado en 250.000 euros.

El plan del PP es aumentar ese límite de 150.000 y ponerlo por encima de los 200.000 euros, con un importe aún por definir. Es decir, si un joven de 35 años que se compra un piso ahora por este precio tiene que pagar un 7% (14.000 euros) ahora pasaría a pagar un 3,5% (7.000 euros). En cualquier caso, el planteamiento esbozado por el PP (que aún no maneja cifras concretas) no es que afecte a todo el mundo sino que se centra en los colectivos que ya tienen una reducción, en este caso los menores de 35 años.

El PSOE, en su programa electoral, también plantea una revisión del Impuesto de Transmisiones para facilitar el acceso a una vivienda. En este caso, los socialistas proponen un criterio de progresividad. Es decir, que se apliquen tipos más reducidos para facilitar las compras de primera vivienda y que se penalicen las adquisiciones a partir de la tercera.

Otras medidas fiscales del programa del PP

En su programa electoral, el PP incorpora otra reducción en este impuesto de transmisiones. En este caso abre la posibilidad de que aquellas viviendas en las que el contribuyente realice obras de mejora de eficiencia energética, que permita alcanzar calificaciones elevadas de eficiencia energética.

La tercera medida de rebaja fiscal que plantea el PP en su programa es la supresión del Impuesto de Patrimonio, aunque en este caso la medida está supeditada a un cambio en el Gobierno central puesto que depende de que continúe el Impuesto sobre las grandes fortunas.