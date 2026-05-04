Juanma Moreno se encomienda a Star Wars antes del primer debate electoral: "Que la fuerza de Andalucía os acompañe"

Este lunes 4 de mayo se celebra el primer cara a cara de las autonómicas andaluzas del 17M, con los cinco candidatos en un mismo plató televisivo. Pero no solo eso: también es el Día de Star Wars. Una efeméride que uno de estos presidenciables, Juanma Moreno, ha querido celebrar con el famosísimo Chewbacca. "Hoy es un día muy esperado por mucha gente en todo el mundo. Y no me refiero al debate, sino al Día de Star Wars", ha comentado Moreno Bonilla en un vídeo junto el peludo personaje de esta saga.

"Hoy, más que nunca, quiero desearos que la fuerza os ayude a tomar la decisión correcta, a elegir siempre el lado luminoso, el de las personas y los buenos sentimientos", ha afirmado el ahora presidente en funciones de la Junta de Andalucía. En una publicación difundida en sus redes sociales oficiales, el candidato popular ha pedido "que no triunfe el lado oscuro, el de las mentiras y la confrontación".

Tras pegarle un abrazo a Chewbacca, el propio Moreno ha querido lanzar un último mensaje jugando con el lema de la saga de George Lucas: "Os deseamos un feliz Día de Star Wars. Y que la fuerza de Andalucía os acompañe". Una proclama que ha respondido el guerrero wookiee -con sus pelos y su clásica bandolera al hombro- con su legendario grito gutural. "¡Ouuuuuuhhh!".

Primer debate entre los cinco candidatos

RTVE Andalucía organiza este lunes el primer debate de las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo, un encuentro a cinco entre los números uno de las fuerzas políticas con grupo parlamentario que concurren a los comicios.

En el encuentro participan Juan Manuel Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (VOX), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García Sánchez (Adelante Andalucía), en una cita moderada por Xabier Fortes y Laura Clavero.