Andalucía
Juanma Moreno se encomienda a Star Wars antes del primer debate electoral: "Que la fuerza de Andalucía os acompañe"
El candidato popular a la presidencia de la Junta ha lanzado un vídeo en sus redes junto a Chewbacca, el famoso guerrero peludo, para conmemorar el día internacional de esta saga
Este lunes 4 de mayo se celebra el primer cara a cara de las autonómicas andaluzas del 17M, con los cinco candidatos en un mismo plató televisivo. Pero no solo eso: también es el Día de Star Wars. Una efeméride que uno de estos presidenciables, Juanma Moreno, ha querido celebrar con el famosísimo Chewbacca. "Hoy es un día muy esperado por mucha gente en todo el mundo. Y no me refiero al debate, sino al Día de Star Wars", ha comentado Moreno Bonilla en un vídeo junto el peludo personaje de esta saga.
"Hoy, más que nunca, quiero desearos que la fuerza os ayude a tomar la decisión correcta, a elegir siempre el lado luminoso, el de las personas y los buenos sentimientos", ha afirmado el ahora presidente en funciones de la Junta de Andalucía. En una publicación difundida en sus redes sociales oficiales, el candidato popular ha pedido "que no triunfe el lado oscuro, el de las mentiras y la confrontación".
Tras pegarle un abrazo a Chewbacca, el propio Moreno ha querido lanzar un último mensaje jugando con el lema de la saga de George Lucas: "Os deseamos un feliz Día de Star Wars. Y que la fuerza de Andalucía os acompañe". Una proclama que ha respondido el guerrero wookiee -con sus pelos y su clásica bandolera al hombro- con su legendario grito gutural. "¡Ouuuuuuhhh!".
Primer debate entre los cinco candidatos
RTVE Andalucía organiza este lunes el primer debate de las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo, un encuentro a cinco entre los números uno de las fuerzas políticas con grupo parlamentario que concurren a los comicios.
En el encuentro participan Juan Manuel Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (VOX), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García Sánchez (Adelante Andalucía), en una cita moderada por Xabier Fortes y Laura Clavero.
- A qué se dedicaban Juanma Moreno, María Jesús Montero y el resto candidatos a las elecciones en Andalucía antes de entrar en política
- José Ignacio García: 'El problema no es quien tiene una casa en Chipiona, es Ana Rosa Quintana que tiene 44 pisos
- Eclipse solar en Andalucía: estos son los 115 municipios andaluces que quedarán en oscuridad total
- La Junta de Andalucía declara de 'fuerza mayor y extrema necesidad' la lucha contra el alga asiática ante su grave incidencia en las playas
- El metro de Sevilla llegará a Entrenúcleos, Tomares y Bormujos: las promesas de Juanma Moreno para el Aljarafe
- La Junta de Andalucía aprueba 20.000 euros por hectárea para que los cultivos del entorno de Doñana dejen el regadío
- Una playa paradisíaca de Huelva acoge una feria gastronómica con guisos marineros y vinos durante tres días
- Nueva bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud: 44 especialidades y cambios en el sistema desde este lunes