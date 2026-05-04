Las lluvias cubrirán por completo Andalucía: Aemet prevé una borrasca con al menos dos días de precipitaciones y un desplome de temperaturas

Las estimaciones de Aemet prevén en Andalucía una semana tranquila, hasta la llegada de una borrasca con un desplome de temperaturas que llenará de lluvias todo el territorio con posibles tormentas, una previsión meteorológica para el próximo fin de semana, los días 9 y 10 de mayo. Una panorama meteorológico con alta incertidumbre a la espera de la evolución de este fenómeno con el paso de los días.

Hasta el viernes los cielos andaluces se caracterizarán por los cielos poco nubosos o despejados y temperaturas suaves, quizás con algún amago de lluvias en la zona oriental y parte de la Costa del Sol, aunque serán precipitaciones el jueves y viernes. Hasta el viernes, las capitales andaluzas mantendrán temperaturas suaves, con máximas entre los 20 y los 26 grados, más altas en Sevilla, Córdoba y Jaén, y algo más contenidas en Cádiz, Huelva, Almería y Málaga. Las mínimas oscilarán en general entre los 8 y los 16 grados, con noches más frescas en Granada y Córdoba y valores más templados en el litoral, antes del cambio brusco previsto para el sábado.

Llega el cambio, una borrasca aterriza el fin de semana en Andalucía

El fin de semana Andalucía sufrirá un gran cambio de tiempo, con precipitaciones, tormentas y un desplome de temperaturas en todas las provincias. Con una incertidumbre todavía alta, este sistema de bajas presiones afectará desde el sábado primera hora a toda la región con cielos cubiertos desde primera hora y lluvias en Sevilla, Córdoba y Cádiz, además de la zona oriental en Almería, según indican los mapas meteorológicos de Aemet en su página web, consultados por El Correo de Andalucía. Esta situación de precipitaciones se extenderá a toda la región a medida que avanza el día, remitiendo algo la inestabilidad al final de la jornada.

Previsión el sábado en Andalucía. / Aemet

El domingo se prevé que las lluvias permanezcan en toda la región la mayor parte del día, comenzando por la mitad occidental, con menos probabilidad en la oriental, aunque las precipitaciones se esperan que estén presentes en prácticamente toda la región en esta jornada. Habrá que esperar la evolución de este sistema para concretar la previsión.

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Previsión de Aemet en Andalucía para el domingo. / Aemet

Las temperaturas se desploman el fin de semana

El fin de semana llegará con un desplome de las temperaturas máximas en las capitales andaluzas respecto al periodo entre el martes y el viernes: el sábado se moverán entre los 19 grados de Huelva y Granada y los 21 de Córdoba, Almería y Málaga, mientras que el domingo quedarán entre los 17 grados de Huelva y los 22 de Almería. La bajada será especialmente acusada en Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada y Málaga, donde se venían alcanzando valores de hasta 25 y 26 grados, aunque las mínimas se mantendrán más suaves en el litoral, con Cádiz, Almería y Málaga entre los 13 y 15 grados.