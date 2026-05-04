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El onubense Juan Bautista a por el Récord Guinness de más de 72 horas cortando jamón

El maestro cortador afronta su segundo intento de récord mundial tras aprender de los errores de 2023 en un evento con más de 60 jamones y un fuerte componente solidario

El onubense Juan Bautista a por el Récord Guinness de más de 72 horas cortando jamón

El onubense Juan Bautista a por el Récord Guinness de más de 72 horas cortando jamón / El Correo

Elías Luis Grao

Elías Luis Grao

Huelva

La localidad onubense de San Juan del Puerto se prepara esta semana para asistir a un desafío extremo: más de 72 horas cortando jamón. Concretamente, debe superar las 72 horas, 13 minutos y ocho segundos es lo que tiene que estar Juan Bautista, cortador profesional onubense, cuchillo en mano para cumplir su objetivo: entrar en el Libro Guinness de los Récords. Ya lo intentó en 2023, pero ciertos errores de organización y una indisposición le privaron de alcanzarlo.

Para este desafío, Bautista ha elegido la Plaza de España de su pueblo natal, San Juan del Puerto, donde ha contado con la entrega total del ayuntamiento local que se “ha portado tendiendo la mano, el brazo y todo lo que ha hecho falta”, señala.

Un fracaso que no corta su ímpetu

En 2023, Juan intentó conseguir este hito, pero diferentes variables se lo impidieron. El principal motivo, una mala oxigenación en su cabeza que incluso pudieron provocarle un ictus. “Hubo algunos errores de organización que yo mismo asumo”, añade.

Entonces, se optó por una carpa abierta, para esta ocasión se ha procurado un módulo cerrado y climatizado con el objetivo de no estar en contacto directo con la gente. Si bien agradece el apoyo y el ánimo que recibe durante su reto, Bautista destaca la importancia de estar centrado durante el mismo. “La concentración tiene que ser extrema. Hablar te saca del sitio”, subraya.

El onubense Juan Bautista a por el Récord Guinness de más de 72 horas cortando jamón

El onubense Juan Bautista a por el Récord Guinness de más de 72 horas cortando jamón / Marta Romero Jurado

Por cada 60 minutos cortando, cinco de descanso

Durante este tiempo, el cortador sanjuanero no solo ha tenido que pulir su técnica con el cuchillo, sino que también se ha preparado físicamente. Aunque destaca el fondo, que ha entrenado corriendo y andando, Juan manifiesta la importancia de “tener piernas y espalda fuertes” para estar tantas horas de pie.

Y es que por cada 60 minutos de corte, acumula cinco de descanso. Eso sí, puede distribuirlo como él considere. Este año tiene muy claro cómo quiere distribuirlos. “Trabajaré seis horas y descansaré 30 minutos”, asegura.

Un reto mundial con objetivo solidario

“Un tinglado de este tipo tiene que estar rozando los 20.000 €”, declara Juan Bautista. Por eso, el apoyo de los más de 70 patrocinadores es clave en una prueba como esta. “Date cuenta que tengo 60 jamones. Solo ahí tienes 8.000 €”, asevera. A todo ello hay que sumar los honorarios de los árbitros, el merchandising y el notario que tiene que dar fe de la posible hazaña.

De esos 60 jamones, Juan espera sacar 180 kilos de jamón en lonchas, las cuales serán vendidas a 5€ el plato. Lo recaudado irá íntegramente a Cáritas Parroquial, la Residencia de Ancianos San Joaquín y Santa Ana de San Juan y Dolmen Animal.

Un récord que irá acompañado de música

El evento comenzará con la presentación este martes a las 20:30 horas y a las 21:30 horas se iniciará el corte. Entre las actuaciones, están previstas las de las escuelas municipales de Baile Flamenco y Baile Urbano - miércoles y jueves, respectivamente a las 19:00 horas -, la del grupo de castañuelas Ria Pitá el jueves a las 20:00 horas, la comparsa 'Desierto' hora y media después; y la de Lorena Ternero, que cerrará el ciclo de actuaciones el viernes a las 22:00 horas. Además, la prueba podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de San Juan del Puerto.

El onubense Juan Bautista.

El onubense Juan Bautista. / El Correo

Récord Guinness del plato más grande

Juan Bautista no es un desconocido en el mundo del jamón. Este cortador onubense cuenta con una amplia trayectoria profesional y se ha consolidado como una figura destacada dentro del sector, tanto por su técnica como por su capacidad para afrontar retos de gran exigencia. Presidente de la Asociación Gastrocultural ‘Comando Ibérico’, ha impulsado numerosas iniciativas vinculadas a la cultura del jamón, combinando tradición, espectáculo y compromiso social.

A lo largo de su carrera, ha participado en eventos gastronómicos de relevancia y ha demostrado una especial habilidad para el corte a cuchillo, una disciplina que requiere precisión, resistencia y concentración. Su empeño por alcanzar el récord Guinness no es solo una cuestión personal, sino también una forma de poner en valor el oficio y proyectar la tradición jamonera onubense a nivel internacional.

En esta línea, Huelva ya cuenta con un precedente destacado, ya que la Asociación Gastrocultural 'Comando Ibérico', que preside, batió el 9 de noviembre de 2024 el récord Guinness del plato de jamón más grande del mundo con 686 kilogramos cortados durante una jornada en la que participaron 85 cortadores, superando la marca anterior de 640,710 kilogramos.

Ese día, desde las 08:00 y hasta las 15:00 horas aproximadamente, se cortaron 165 jamones, lo que dio lugar a un plato de 686 kilogramos de jamón repartidos en 206 metros cuadrados.

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Más allá del récord, el reto pone a prueba la resistencia física y mental del cortador, en un evento que combina tradición, espectáculo y solidaridad. Preguntado sobre qué hará si consigue este nuevo récord, Juan bromea y dice que tomará “un gintonic” aunque subraya que al día siguiente tiene una comunión a la que acude, eso sí, como invitado. Lo que no sabremos es si querrá o no probar el jamón.

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