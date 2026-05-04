La Plazuela pone voz al spot de Adelante Andalucía “Vota lo que sientes”
El audiovisual “hecho desde la calle para conectar con la realidad de la gente” ha sido creado por jóvenes incipientes del mundo del cine y militantes de la organización
Adelante Andalucía ha lanzado su spot audiovisual con una idea clara y directa que gira en torno a la idea de campaña 'Vota lo que sientes,' con el objetivo de “apelar a la experiencia cotidiana de millones de andaluces y andaluzas que sienten, cada día, las dificultades para llegar a fin de mes, acceder a una vivienda digna o recibir atención sanitaria sin la incertidumbre durante meses en una lista de espera”, explica la formación andalucista de izquierdas.
El vídeo ha sido realizado por jóvenes incipientes del mundo del cine que también son militantes de la organización, apostando por una creación colectiva hecha con cercanía y compromiso. Entre ellos destacan Juanma Sayalonga, director del documental sobre la artista cordobesa, Gata Cattana, y Curro Benjarano, joven cineasta que comienza a abrirse camino en el audiovisual andaluz. La banda sonora corre a cargo de La Plazuela, uno de los grupos que con más fuerza está proyectando la cultura andaluza dentro y fuera del territorio, concretamente la canción de “El lao de la pena”, con más de 6 millones de reproducciones en Spotify. Por otro lado, la locución la firma el actor Adrián Pino, cuya voz aporta cercanía, identidad y sensibilidad cultural a la pieza.
“Precisamente el spot de campaña refleja esa realidad a través de la mirada de una mujer andaluza que encarna los problemas, pero también las aspiraciones, de la mayoría social. La pieza busca conectar con esas emociones compartidas: la frustración, la incertidumbre, pero también la esperanza de vivir mejor y con dignidad”, apuntan desde Adelante.
Con el lanzamiento de este spot, Adelante Andalucía quiere dejar claro que “votar es una herramienta para defender derechos y mejorar la vida cuando se siente que estos están en riesgo, que Adelante Andalucía es una organización que está pegada a la calle, a la realidad de la gente común, porque somos parte de esa mayoría social y, por último, que recorreremos ese camino hacia el 17 de mayo como hasta ahora, con alegría y valentía, y con la convicción de que vamos a echar a las derechas para construir una Andalucía donde vivir bien y con dignidad no sea un privilegio”, concluyen.
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