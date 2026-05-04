Primer golpe de Adelante Andalucía contra Juanma Moreno en el debate: José Ignacio García viste los nombres de las afectadas por los cribados

Anabel, Marisol o Lola. Las camisetas del candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, nunca dejan indiferente a nadie. Desde Malacara a CamiJetas, el líder de los andalucistas en el Parlamento autonómico intenta siempre enviar mensajes referentes a sus políticas con su ropa. En el debate no iba a ser menos y García ha vestido una con los nombres de las afectadas del cáncer.

Con la forma de Andalucía y el número 2.317, el número de las afectadas en grande en el centro, el portavoz de la formación, que aspira a formar grupo en al Cámara autonómica de las elecciones del 17 de mayo, ha llegado al centro regional de RTVE para participar en el debate. El objetivo, según la formación, es "hacer un homenaje a las mujeres con cáncer de mama y para reivindicar que no se olvide lo que ha pasado en Andalucía con los cribados".

En esta ocasión, García se ha decantado por otra marca con sello andaluz: Gloria Vendimia. La firma de camisetas gráficas "de Jerez de la Frontera, pa' to' el planeta" ha realizado una colaboración original con el conocido dibujante sevillano Berna SF para vestir al candidato. "Hoy tenemos una gran oportunidad para señalarle a Bonilla la salida de San Telmo", ha explicado, para puntualizar que saben que "son muchas más".

Maíllo, con pin de Amama

También ha querido acordarse de las afectadas por los fallos en los cribados el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo. El histórico dirigente de Izquierda Unida ha llegado al primer debate de la campaña electoral andaluza con un pin con un lazo rosa, símbolo de las pacientes con cáncer de mama, que le han regalado en la asociación Amama, según él mismo ha explicado.

Antes de entrar en el debate, ambos candidatos de la izquierda se ha acercado a un grupo de trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que se manifiestan en la puerta para reclamar mejores condiciones laborales. Allí, los representantes políticos de la izquierda del PSOE han sido recibido entre aplausos por parte de los concentrados.