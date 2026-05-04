Series con acento andaluz en Canal Sur, recuperar Bandolero o una escuela de cine: Maíllo apuesta por "frenar la fuga de talento" del sector audiovisual

Impulsar el cine y las series con acento andaluz. Los partidos intensifican su agenda en plena campaña para las elecciones autonómicas del 17M con propuestas para todos los perfiles, también los más próximos a la industria cultural. La coalición Por Andalucía ha presentado este lunes sus propuestas para el sector audiovisual tras constatar que los rodajes en la comunidad andaluza se han reducido hasta un 80% en los últimos cuatro años. Entre sus propuestas, proponen la producción de series de emisión diaria en la televisión pública autonómica, así como la puesta en marcha de una Escuela Andaluza de Cine. Buscan crear nuevas oportunidades laborales para "frenar la fuga de talento" en Andalucía.

Esperanza Gómez, cabeza de lista de la coalición de izquierdas por la provincia de Cádiz, ha presentado el plan de los de Antonio Maíllo para el sector audiovisual andaluz con el fin de que "nadie que quiera estudiar cine y trabajar en el cine se tenga que ir obligatoriamente a Madrid, País Vasco o Cataluña". La candidata ha anunciado que, dentro de su programa electoral, está la recuperación de la emisión de series diarias en Canal Sur TV, siguiendo el modelo de producciones históricas como Arrayán o Plaza Alta. Su objetivo es crear oportunidades laborales para guionistas, técnicos, intérpretes y equipos de producción, así como "contribuir a frenar la emigración del talento andaluz hacia otras comunidades".

Siguiendo con la cadena autonómica, apuestan por la diversificación mediante la recuperación de las series de animación, como Bandolero, con el fin de "crear cantera y contar la historia: hacer cine para Andalucía y desde Andalucía". Del mismo modo, propone reforzar la plataforma Canal Sur Más para impulsar webseries y contenidos de nuevos creadores, así como garantizar la emisión de cortometrajes andaluces en la televisión pública, apostando por el talento emergente y por nuevas audiencias. "No hay mejor manera de generar escuela, empleo estable y de calidad en el sector audiovisual que reactivar una producción continuada desde la televisión pública", ha afirmado Esperanza Gómez.

Otra de las medidas propuestas es la creación de una Escuela Andaluza del Cine. "Andalucía llegó a ser un referente nacional en producción de series que, además de éxitos de audiencia, funcionó como creación de cantera", ha explicado la candidata de Por Andalucía en Cádiz. Del mismo modo, ha alertado también de la fuga de productoras hacia otras comunidades, como País Vasco y Canarias, debido a "una falta de estrategia del PP desde la Junta de Andalucía, acorde a los tiempos actuales en los que se sufre una dura competencia por incentivos fiscales".

Dumping fiscal entre comunidades

Cada vez más productoras optan por compartir rodaje entre Andalucía y otras regiones ante una especie de dumping fiscal existente entre territorios. Mientras en las comunidades de régimen común, los incentivos no pueden exceder del 30%, en País Vasco y Navarra han comenzado a aplicar deducciones que permiten a las producciones desgravarse hasta un 70% de lo invertido.

"Para poder hacer hoy una película de unos tres-cinco millones de euros, que es el presupuesto medio para poder mandarla a competir en los Goya, hay que hacerla combinando el incentivo vasco", señalaba a El Correo de Andalucía la presidenta de la Academia del Cine de Andalucía, Marta Velasco. Los proyectos, de media, tienen 90 personas de alta por rodaje y un mínimo de tres años de desarrollo y la necesidad de mucha tecnología de elevado coste en la fase de postproducción.

Los balances disponibles permiten trazar una foto bastante clara: Andalucía sigue apareciendo como uno de los grandes polos por volumen (1.400 rodajes en 2023 y casi 100 de negocio), Canarias sube y País Vasco se dispara. Sólo Madrid capital acoge más de mil rodajes al año. En cambio, comparar el número de rodajes entre territorios en España exige cautela porque no existe un contador único y cada film commission usa criterios distintos. Algunas incluyen publicidad o televisión y otras se centran en cine y series.