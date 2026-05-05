Por Andalucía lanza su ofensiva contra los pisos turísticos: "Los revertiremos al uso residencial"

El problema de acceso a la vivienda está siendo uno de los temas más mencionados durante esta campaña electoral. Sin ir más lejos, Por Andalucía ha lanzado este mismo martes desde Granada una ofensiva contra uno de los elementos clave en este debate: "Vamos a aprobar una ley que prohíba nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas como el Albaicín, y que además plantee una reversión de los actuales a lo que tienen que ser: uso residencial", ha prometido al respecto el líder de la coalición, Antonio Maíllo.

"Otros partidos plantean solo la construcción de viviendas, algo que también defendemos en Por Andalucía. Pero mientras tanto, ¿qué? ¿Qué proponen PP, Vox o PSOE?", ha apuntado el presidenciable por esta coalición de izquierdas. "Debemos poner en marcha medidas firmes y de impacto inmediato para la gente, como la liberación de viviendas para el alquiler", ha subrayado ante los medios de comunicación.

"Y cuando tengamos el derecho a la vivienda conseguido en Andalucía, regularemos los pisos turísticos sin problema. Pero estos no pueden establecer una limitación en el mercado, porque ese derecho está por encima del negocio", ha apuntado Maíllo desde el Albaicín granaíno, uno de los barrios "con mayor presión de pisos turísticos existente". "Este tipo de viviendas turísticas son incompatibles con las familias. Por eso somos partidarios de un turismo regulado que no expulse a los vecinos de las ciudades en que han nacido y crecido".

"Vamos con la flecha para arriba"

"No nos ponemos límites en mejorar resultados y escaños. Y todo para cumplir con un objetivo: que salgan las cuentas y que haya un Gobierno progresista en Andalucía", destacó el propio Maíllo tras el debate electoral celebrado este pasado lunes en RTVE. Unas palabras que van en sintonía con las declaraciones que ha hecho este martes: "Frente al destrozo de Moreno, somos una alternativa de esperanza para las familias".

Para Antonio Maíllo, Por Andalucía "es la fuerza de izquierda con mayor crecimiento, según las encuestas". "Vamos en un índice donde la flecha va para arriba, ampliando el apoyo que tenemos. Y desde la conciencia y movilización de sectores de izquierdas tenemos la única opcion para fomentar un Gobierno alternativo. Un Gobierno que diga la verdad sobre escándalos como el de los cribados, que Moreno se negó a explicar durante el debate".