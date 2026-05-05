Los andaluces piensan en 'verde' a la hora de elegir coche: tres de cada cuatro son ya híbridos o eléctricos

El contexto internacional marcado por la guerra y su posible afectación a los bolsillos de los consumidores no ha hecho mella en el mercado andaluz de matriculación de vehículos. Por el contrario, se ha apuntado un aumento de más del 21% en abril respecto al mismo mes del pasado año, lo que supone una cifra muy superior a la media nacional (+8,4%), hasta alcanzar los 9.707 turismos, según los datos de la federación de concesionarios Faconauto.

Además, a estos datos hay que sumar que los andaluces optan de forma cada vez más clara por los vehículos verdes, esto es: híbridos, híbridos enchufables, eléctricos y con gas, al punto de que el 75% de las compras -es decir, tres de cada cuatro- se dirigen a una de estas tipologías.

Buenos resultados en lo que va de año

También es así en el acumulado de 2026, como ha destacado a declaraciones a este periódico Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto. "En el acumulado de los cuatro primeros meses del año, Andalucía alcanza 38.149 matriculaciones, con un avance del 18,4%, confirmando una evolución más dinámica que la del conjunto del país", ha subrayado.

En cuanto a los motivos que han impulsado este "buen resultado", ha asegurado que han contribuido los planes de ayudas puestos en marcha por la Junta de Andalucía dirigidos a los autónomos, "que están facilitando la renovación del parque y acelerando decisiones de compra que se habían ido posponiendo".

Hay que recordar que el pasado marzo, la Junta de Andalucía publicó en el BOJA unas ayudas directas para que los autónomos andaluces pudiesen cambiar su vehículo viejo por uno más eficiente, el Plan Renove Vehículos Andalucía 2026. Se trata una subvención de 3.000 euros para comprar un coche o furgoneta nueva menos contaminante.

A ello se suma, según Morales, que como ocurre en el resto de España, "la electrificación empieza a tener un efecto claramente positivo en las cifras, con 2.032 vehículos electrificados matriculados en abril (+64,8%) y 7.452 unidades en el acumulado (+70,2%), consolidándose como un factor estructural del mercado".

Sin incidencia en el mercado por la situación geopolítica

"Pese al contexto internacional marcado por la guerra y sus efectos económicos, se mantiene la confianza del consumidor, que está optando por cambiar de coche, en muchos casos porque el vehículo actual es muy antiguo y ya no admite más reparaciones, lo que explica el buen comportamiento del canal de particulares", ha explicado el representante de Faconauto.

En cualquier caso, ha indicado que conviene mantener la prudencia, ya que en las últimas semanas se observa "una cierta ralentización en la creación de cartera de pedidos, lo que introduce un elemento de incertidumbre de cara a los dos próximos meses".

Comportamiento del segmento 'verde' en la comunidad

Las alternativas más sostenibles son las que más crecen en la comunidad andaluza en el último año. Destaca, según los datos de Faconauto para el mes de abril, un aumento de las matriculaciones de más del 65% del segmento de híbrido enchufable.

En el caso del híbrido, este crecimiento es de en torno al 37%, igual que sucede con los turismos que van a gas. En el caso de los eléctricos, el aumento de las matriculaciones casi alcanza el 60% en doce meses, una cifra muy similar al acumulado en el año.