Estado de los embalses en Andalucía y Sevilla: estas son las cifras del agua almacenada a día de hoy

Los embalses andaluces vuelven a ganar agua este martes y alcanzan el 86,78% de su capacidad, con 9.619 hectómetros cúbicos almacenados sobre un total de 11.084 hm3, tras sumar ocho hm3 en la última semana y encadenar ya 22 semanas consecutivas de aumento de reservas, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En este escenario de recuperación generalizada, la provincia de Sevilla mantiene también una posición especialmente favorable en sus reservas.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de más de 36 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 50,27%, con 5.572 hm3, y mejoran en 26 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 6.708 hm3 (60,52%).

Estado de los embalses que abastecen Sevilla

A 5 de mayo de 2026, los embalses que abastecen a Sevilla presentan una situación holgada, con 583,05 hectómetros cúbicos almacenados y un nivel global del 90,9% de su capacidad. El sistema se mantiene en valores muy elevados gracias al buen estado de pantanos como Gergal, prácticamente lleno al 99,1%, Melonares al 96,5%, Zufre al 95,2% y Aracena al 94%. También Cala conserva una posición cómoda, con el 81,1%, mientras que La Minilla es el embalse más rezagado, al 58,6%, aunque sin comprometer el balance general. En conjunto, la reserva hídrica sevillana encara el inicio de mayo con garantías y muy por encima de los niveles de tensión que suelen preocupar en periodos de sequía.

Embalses del Guadalquivir en Andalucía

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 87,57%, con 7.032 hm3, con 16 hm3 más en una semana. Superan la media de los diez últimos años (4.006 hm3); y mejoran en 2.116 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.916 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza incrementa levemente sus reservas y se sitúa en 77%, con 904 hm3, uno más que hace una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (595 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 659 hm3 en este periodo.

Reservas de agua en Huelva y Cádiz

Igualmente, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva sufren un leve descenso en sus reservas respecto a la pasada semana situándose en 200 hm3, al 87,33% de su capacidad, con solo uno menos. Por su parte, la media de los últimos diez años es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad (192 hm3), y cuenta con once hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 211 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz también desciende levemente tras una semana y se sitúa al 89,82% de su capacidad total, con 1.483 hm3, ocho menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 571 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 912, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (776 hectómetros).

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Reserva hídrica española

La reserva hídrica española está al 83,7% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.892 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando durante este período en 140 hm3 —el 0,2% de la capacidad total de los embalses—.