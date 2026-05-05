ENCUESTA: ¿Quién ha ganado el primer debate electoral de Andalucía? Vota aquí por el mejor candidato del 17-M

Los cinco principales candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía han medido sus fuerzas esta noche en el primer y decisivo debate a cinco de RTVE. A escasos días de las elecciones del 17-M, Juan Manuel Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) han puesto sus cartas sobre la mesa en un cruce de reproches y propuestas durante el primer debate electoral de este 2026 en la comunidad.

Durante los 90 minutos de intenso fuego cruzado, la gestión de los servicios públicos, la economía y el modelo territorial han dominado la discusión. Con un escenario demoscópico que sitúa a los populares rozando la mayoría absoluta, el bloque de la oposición ha tratado de desgastar la figura del actual presidente buscando decantar a los indecisos en provincias clave.

Participa en nuestra encuesta: ¿quién ha sido el vencedor del primer cara a cara?

El análisis técnico de los partidos suele diferir de la percepción real de los ciudadanos tras la pantalla. Por ello, invitamos a los lectores de El Correo de Andalucía a valorar quién ha mostrado mayor solvencia, quién ha presentado medidas más realistas para los andaluces y quién ha logrado dominar el decisivo "minuto de oro" final.

Con los focos del plató ya apagados, la verdadera temperatura electoral se medirá a partir de mañana en la calle y en los próximos mítines. Los resultados de esta encuesta servirán para pulsar el sentimiento real de los andaluces en una noche que marca el inicio de la cuenta atrás definitiva para decidir el futuro de la comunidad.