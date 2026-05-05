Los expertos valoran el debate de las elecciones andaluzas en RTVE: "Han sacado de sus casillas a Juanma Moreno"

¿Quién ha ganado el debate electoral? ¿Qué ha sido lo más repetido? Son preguntas que rondan por la cabeza de muchos andaluces que acudirán a votar el próximo 17M en las elecciones autonómicas tras presenciar el encuentro organizado por RTVE. Los candidatos de los cinco partidos políticos con representación en el Parlamento andaluz han confrontado sus ideas en un debate marcado por el perfil bajo de Juanma Moreno y el "todos a una" de la oposición para cargar contra la gestión del presidente popular. Además, ha estado marcado por los enfrentamientos entre los distintos candidatos sin importar la ideología. Los propios moderadores han definido como "muy intenso".

"Ha estado bastante entretenido, se nota que los equipos lo han preparado en código televisivo pensando en la persona que está sentada en el sillón de su casa", ha destacado la politóloga Ana Salazar. Además, sostiene que no ha visto a ningún ganador claro. Por su parte, a juicio del consultor Eduardo Peinado, el gran perdedor ha sido Vox: "Lleva la misma imagen que el candidato a la Junta, no generando ningún contraste", agravado por un "grave error" en gafas e iluminación que dejó sus ojos "sombreados y ocultos", impidiendo la conexión con la cámara.

Todos contra Juanma Moreno

Entre lo más relevante, Salazar ha matizado la estrategia de ataque de todos contra Moreno Bonilla. "Lo han arrinconado contra las cuerdas hasta llegar a enfadarlo. Hemos visto a un hombre que lo han sacado de sus casillas, un tipo que estaba incomodísimo. Llegó un momento en que estábamos viendo el atril de Moreno Bonilla con folios por el suelo, con las carpetas, mucho desorden, muy alejada". Salazar señala que Juanma Moreno se ha mostrado lejos del perfil moderado, amable, simpático y templado que está acostumbrado proyectar.

A su juicio, el presidente de la Junta desaprovechó momentos clave en los que, por su posición institucional, debía haber respondido con mayor contundencia. Se trata del instante en el que ha sido interpelado por el candidato de Adelante Andalucía para explicar el origen del fallo de los cribados, así como el rifirrafe con María Jesús Montero por la financiación autonómica. "Tenía que haber dado una respuesta, aunque solamente hubiese sido para imponer su relato", señala la politóloga.

De la misma forma, coincide el consultor Eduardo Peinado cuando las izquierdas en conjunto han atacado con las políticas sociales, especialmente la sanidad, el gran caballo de batalla en esta campaña. "El presidente ha tomado la decisión de no entrar a defenderse, puntualmente negar las acusaciones o algo que hemos visto en buena parte del debate, fundamentalmente con el PSOE, generar contraste y ataque al gobierno nacional", destaca.

Las estrategias comunicativas

Asimismo, la politóloga Salazar cuestiona "la estrategia comunicativa del candidato popular, especialmente en materia sanitaria", ámbito que identifica como su principal debilidad. En este sentido, califica de poco eficaz su intento de contrarrestar críticas mediante ejemplos puntuales sobre tiempos de atención médica. En términos generales, la analista sostiene que Juanma Moreno habría obtenido un mejor resultado si hubiera optado por responder a las cuestiones previsibles, evitar la confrontación innecesaria y centrarse en colocar sus mensajes clave. De igual forma, Salazar se muestra sorprendida porque, a su juicio, Moreno se ha vendido "como la opción menos mala", según el mensaje de "evitar el lío" sostenido por el presidente andaluz.

En la izquierda del PSOE, el consultor Peinado considera que el candidato de Por Andalucía ha ido "de menos a más", pero ha querido elevar el nivel del debate en una batalla a cinco. "Su moderación en las formas ha sido siempre vista como positiva, pero no lo es tanto cuando tiene que competir con el PSOE y en su izquierda con un partido emergente como Adelante Andalucía". Al otro lado, el propio Adelante, que en este caso ha comenzado el debate muy fuerte y luego ha ido diluyéndose. Pero es el que más ha debatido, precisamente. Quien ha puesto en el mayor apuro al presidente con el asunto de los cribados y quien ha aportado frescura y conexión con ese electorado joven y andaluz que pretende movilizar.

La batalla de las redes sociales

Para Eduardo Peinado, el minuto de oro ha sido la decepción del debate. "Solo el actual presidente, ha conseguido dirigirse a cámara sin apoyarse en el papel en ningún momento". Apuesta que es fundamental mirar a cámara, tener el mensaje interiorizado para generar confianza y conectar con el electorado.

El debate no solo se juega en televisión o radio, es más, de hecho, es donde menos se juega. "El público que tiene el voto en duda es desinteresado en la política, entonces no ve el debate o no lo escucha completo", ha señalado al tiempo que ponía el foco en las redes sociales. "Ahí quien mejor lo ha sabido gestionar ha sido el PP", sentencia. A juicio de este politólogo, los populares han ejecutado una "muy meritoria campaña de aire durante el debate", dando continuidad en las redes a lo que comentaba el candidato, no solo en vídeos, sino con gráficos e infografías apostando por ese crecimiento de Andalucía.

El PSOE también ha hecho lo propio con éxito, usando incluso el humor para atacar al rival mencionando "el anillo sanitario del actual presidente para trasladar que estaba pasándolo mal". Aunque los de Moreno Bonilla han ido más lejos, llegando a incorporar la red de TikTok, la que llega en la actualidad a un mayor número de personas indecisas.