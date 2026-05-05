La Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva 2026 cambia de fecha por la previsión de lluvias
La cita gastronómica se aplaza por la previsión de lluvias y mantendrá platos de gambas a precios populares, propuestas solidarias y música en directo en la Ciudad del Marisco
La borrasca que aterrizará en Andalucía este fin de semana ha obligado al cambio de fecha de la esperada Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva 2026. Finalmente se celebrará del 15 al 17 de mayo, en lugar de este 8 a 10 de mayo como era previsto, a causa de la llegada de lluvias generalizadas en la provincia, según informa Aemet.
Según las previsiones de la agencia, la provincia onubense tendrá un 100% de probabilidad de precipitaciones entre el viernes y el domingo, una circunstancia que podría deslucir el desarrollo del evento. La decisión busca garantizar una mejor celebración de una cita gastronómica clave en Huelva, muy vinculada al producto local.
Platos a 8 euros y productos de Huelva
La XI Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva 2026, aplazada finalmente al 15, 16 y 17 de mayo, mantendrá una oferta gastronómica centrada en productos de primera calidad. Los platos tendrán un precio de 8 euros e incluirán mariscos, chocos y pescado frito, además de vinos del Condado y quesos de la provincia. La organización espera superar las cifras de la pasada edición, cuando se vendieron 800 kilos de marisco en solo dos días.
Una de las principales novedades del certamen será su refuerzo solidario con la incorporación de dos platos benéficos. El viernes se servirá una paella de marisco y el sábado, garbanzos con langostinos, ambos a un precio simbólico de 2 euros. La recaudación irá destinada íntegramente al Patio del Amor, área de hospitalización infantil del Hospital Juan Ramón Jiménez. Las elaboraciones correrán a cargo de la Escuela de Hostelería Virgen de Belén, con productos donados por la Asociación de Exportadores.
Música en directo y ambiente festivo
La programación se completará con música en directo y sesiones de DJ. Están previstas actuaciones de Gloria Bendita, Barón Brandy y Aflamenk2s, en una propuesta pensada para acompañar la oferta gastronómica y atraer a todos los públicos durante las tres jornadas de feria.
La feria se celebrará en la Ciudad del Marisco de Huelva, un enclave vinculado directamente al sector pesquero y marisquero de la provincia. El recinto, situado en la calle Alonso de Ojeda, 21, junto al puente de salida hacia Punta Umbría, contará con aparcamientos gratuitos para facilitar la asistencia. Las instituciones destacan esta cita como un escaparate clave para promocionar la gamba de Huelva, la gastronomía local, el turismo y la economía vinculada al mar.
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