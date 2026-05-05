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Grave accidente en la A-49: un muerto y un herido grave tras una colisión múltiple entre cinco coches

Numerosos conductores alertaron de un siniestro con cinco vehículos implicados en el kilómetro 131

Accidente de tráfico en una imagen de archivo.

Accidente de tráfico en una imagen de archivo. / Iñaki Abella Dieguez

El Correo

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Huelva

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida con pronóstico grave en una colisión múltiple en la autovía A-49 a su paso por el municipio onubense de Ayamonte a última hora del lunes, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente de tráfico se ha producido sobre las 22:03 horas, cuando numerosos conductores han alertado de un siniestro con cinco vehículos implicados en el kilómetro 131.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil, Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

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