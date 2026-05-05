Grave accidente en la A-49: un muerto y un herido grave tras una colisión múltiple entre cinco coches
Numerosos conductores alertaron de un siniestro con cinco vehículos implicados en el kilómetro 131
Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida con pronóstico grave en una colisión múltiple en la autovía A-49 a su paso por el municipio onubense de Ayamonte a última hora del lunes, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
El accidente de tráfico se ha producido sobre las 22:03 horas, cuando numerosos conductores han alertado de un siniestro con cinco vehículos implicados en el kilómetro 131.
Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil, Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.
Los servicios sanitarios han evacuado a un hombre de 35 años al hospital Juan Ramón Jiménez, al tiempo que han certificado la defunción de la víctima, sin que haya trascendido hasta el momento su identidad.
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