Las guarderías y la Junta negocian 'in extremis' para evitar la huelga del 11 de mayo: "Podrían haber resuelto esto ya, pero quieren que pasen las elecciones"

Es la sexta vez que las patronales de las escuelas infantiles y la Consejería de Educación se reúnen para llegar a un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación. Lo llevan haciendo desde octubre, pero el acuerdo sigue sin llegar. A escasos días de las elecciones del 17M, las guarderías no han conseguido arrancar a la Junta de Andalucía un compromiso para subir el precio de la plaza en septiembre y la Administración tampoco ha logrado frenar el malestar, las protestas y la huelga convocada este 11 de mayo por el sector en plena campaña electoral.

Tras la reunión de este lunes con el viceconsejero de Educación, Pablo Quesada, la negociación continúa abierta y la crispación entre las escuelas infantiles adheridas al programa de ayudas va en aumento desde que se anunció la ampliación de la gratuidad de 1 a 2 años.

Según explicó a este medio el presidente de la Coordinadora de Escuelas Infantiles Andaluzas, José Luis Victorio, la Consejería que dirige Carmen Castillo puso sobre la mesa varias medidas, aunque ninguna convenció a las patronales.

La primera propuesta es la misma que ya planteó la Junta en la reunión anterior, celebrada el pasado 9 de abril: actualizar el precio de la plaza a partir de enero de 2027. Esta cuantía permanece congelada desde 2020 y actualmente se sitúa en 240,53 euros. La segunda medida consiste en automatizar, desde septiembre de 2027, una subida anual de la plaza, de forma paulatina y moderada. Por último, Educación ofreció adelantar a principios de mes el pago de la cuota correspondiente a septiembre para solventar los problemas de liquidez que afrontan las escuelas infantiles.

Ninguna de las patronales convocadas quiso firmar el acuerdo. Según Victorio, hay dos motivos principales: reclaman que la subida entre en vigor en septiembre de este año y exigen conocer el porcentaje concreto de incremento y el nuevo precio de la plaza. "Nos han trasladado que, por una cuestión presupuestaria, la actualización no puede ser en septiembre y tiene que hacerse en enero del año que viene. Pero nos hemos quedado boquiabiertos al ver que en el documento no se concretaba ningún precio. Entonces, ¿qué vamos a firmar?", ha señalado el presidente de la patronal.

El principal obstáculo de la negociación, por tanto, ha cambiado. Según Victorio, el problema ya no es tanto cuándo se subirá el precio -la Junta mantiene enero de 2027 como fecha-, sino cuánto aumentará la plaza. "Nos han convocado a otra reunión el día 6 por la tarde. Será entre los técnicos de la Administración y los técnicos de cada patronal, y el objetivo es discutir el precio para que por fin nos digan cuál es el porcentaje que darán", ha explicado.

La subida de la plaza se convierte así en el próximo punto clave de la negociación. “Nosotros pedimos un incremento del 31,5%, teniendo en cuenta el acumulado desde 2020, pero sabemos que hay asociaciones que piden un 16%. Estamos a la espera de ver qué nos propone la Junta”, ha añadido Victorio. Aunque las asociaciones actúan en bloque frente a la Junta de Andalucía, cada una mantiene sus propios intereses y se representa de forma individual.

Dos actualizaciones y una negociación pendiente

Además de la subida puntual del precio de la plaza, sigue pendiente la negociación sobre el cambio del modelo de financiación. La Junta de Andalucía defiende que su objetivo es establecer una actualización progresiva, con incrementos anuales que eviten que vuelva a repetirse la situación actual: el precio de la plaza ha permanecido congelado desde 2009, con la única actualización de 2020. Durante este tiempo, sí se han incrementado otras partidas, como el precio del comedor.

Según Victorio, la Junta ha trasladado al sector que este nuevo mecanismo comenzaría a aplicarse en septiembre de 2027. Sin embargo, todavía no se ha concretado si la subida se vinculará al IPC o al concierto con las escuelas infantiles.

Con el precio aún en el aire después de seis reuniones, el representante de la coordinadora sostiene que el sector “está muy crispado” porque, a su juicio, “la Junta no entiende la premura que tenemos con todo esto”.

Anticipo de la cuota de septiembre

La tercera medida planteada en la reunión ha sido el anticipo de la mensualidad de septiembre. Actualmente, las escuelas infantiles adheridas al programa de ayudas cobran con un mes de retraso la parte que aporta la Junta. Es decir, la cuota correspondiente a mayo la perciben en junio, mientras que la aportación de las familias sí llega en el mismo mes.

Con la entrada en vigor de la gratuidad para los menores de 1 a 2 años, las plazas de este tramo de edad pasarán a depender íntegramente del pago de la Administración. Por lo tanto, el importe se cobrará a un mes vista. Para evitar tensiones de liquidez al inicio del curso, la Consejería de Educación ha propuesto adelantar un porcentaje de dicho importe a principios de septiembre el pago de esa mensualidad, solo durante ese mes como medida para atenuar el arranque del curso. "Lo ideal para nosotros es que este anticipo se hiciera todos los meses y no nos obligaran a adelantar los gastos con nuestro dinero. Pero, aun así, es un mal menor”, ha apuntado Victorio.

“Hay muy poca voluntad para que esto se resuelva ya”

Las patronales abandonaron la reunión con un sabor agridulce y con los mismos interrogantes sobre la mesa. "Hay muy poca voluntad para que esto se resuelva ya. Hoy tenían que haber venido con una propuesta económica y nos han hecho perder el tiempo. Podrían haber resuelto esto ya, pero quieren que pasen las elecciones", ha criticado el representante de la coordinadora.

Ante este escenario, tras la cancelación de la huelga de este 4 de mayo, la del 11 de mayo convocada por el sindicato FSIE se mantiene como la principal medida de presión del sector. Aunque las patronales no convocan el paro laboral, sí animan a sus trabajadores a secundarlo. "Si a nosotros nos asfixian, sus empleos pueden verse afectados", ha advertido Victorio. De hecho, tal como ha anunciado el propio sindicato en un comunicado, ya están estudiando y valorando ampliar las movilizaciones y llevar a cabo nuevas acciones de protesta.