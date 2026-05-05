Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente A-49Encuesta debateSede Endesa BorbollaGuarderías JuntaEncuesta CentraAna Rosa QuintanaParque SevillaBorrasca AndalucíaJoven 21 añosResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

La Iglesia pide el voto en las andaluzas y recalca la importancia de "la acogida al inmigrante"

La Conferencia Episcopal llama a la participación en las elecciones andaluzas y recuerda a los políticos que la política es "la forma más elevada de caridad"

Los Obispos del Sur firman un comunicado sobre las elecciones andaluzas

Los Obispos del Sur firman un comunicado sobre las elecciones andaluzas

El Correo

El Correo

Sevilla

La Iglesia se ha pronunciado sobre las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo. En un comunicado, los Obispos del Sur de España se pronuncian sobre el actual contexto político y social y dejan varios mensajes claros. Llaman a la participación en las elecciones, a evitar la polarización y "dado el contexto actual" insisten en "la acogida al inmigrante como exigencia del respeto a la dignidad de toda persona humana y sus derechos".

El mensaje no pasa desapercibido cuando la regularización de personas migrantes está sobre la mesa política, tras la entrada en vigor del decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que tiene como origen una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso con el respaldo de miles de firmas y que promovió en su origen asociaciones vinculadas a la Iglesia como Cáritas. Enfrente, Vox ha abanderado un duro discurso alrededor de "la prioridad nacional", que sostiene e que los extranjeros van a copar las ayudas sociales y a incrementar las listas de la sanidad, la dependencia o a complicar en acceso a la vivienda. Ese intento de asustar a los andaluces frente a los extranjeros en el eje central de la campaña de Santiago Abascal y su candidato, Manuel Gavira, en Andalucía.

La Iglesia recuerda a los andaluces "la importancia de ejercer el voto" y actuar "con responsabilidad". "Se trata de un derecho y, al mismo tiempo, de un deber moral que contribuye a la construcción de la sociedad en la que vivimos. Como católicos, no podemos permanecer al margen en la tarea de edificar un mundo más justo y humano", señalan en el comunicado.

En defensa del Papa

En un momento en el que la voz del Papa León XIV se ha erigido en contrapunto de posiciones como las de Donald Trump, contra la guerra de Irán y en defensa firme de los más débiles lo migrantes, los Obispos de Sur recuerda que, como han defendido los últimos Papas, "la política es 'la forma más elevada de caridad' cuando está verdaderamente al servicio del bien común".

"Pedimos a los políticos que no se instrumentalicen aspectos de la vida religiosa con fines partidistas o ideológicos y a los políticos católicos que no se inhiban de su identidad en la responsabilidad pública. Se hace necesario, también, superar la polarización en favor de la convivencia y la cooperación, así como promover el respeto a la verdad", insiste la Iglesia en su comunicado sobre las elecciones del próximo 17 de mayo.

Los principios de la Iglesia

Entre los principios que abandera la Iglesia en estas elecciones está "la defensa de la dignidad de toda persona"; "el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural"; "el reconocimiento y apoyo a la familia"; "el derecho a la vivienda"; "el respeto al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas" así como "a la libertad religiosa". Reclaman además "la atención preferente a los más vulnerables — jóvenes, ancianos, desempleados, personas con empleo precario y enfermos—"; "la ayuda al drogodependiente". "Especialmente, dado el contexto actual y salvando el derecho de los Estados a regular sus flujos migratorios, la acogida al inmigrante, como exigencia del respeto a la dignidad de toda persona humana y sus derechos", destaca la nota de los Obispos del Sur en un momento de confrontación de Vox con este asunto.

Noticias relacionadas y más

El comunicado lo firman  José María Gil Tamayo, Arzobispo de Granada; José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla; Antonio Gómez Cantero, Obispo de Almería; José Rico Pavés, Obispo de Asidonia-Jerez; Jesús Fernández González, Obispo de Córdoba; Francisco Jesús Orozco Mengíbar, Obispo de Guadix; Santiago Gómez Sierra, Obispo de Huelva; Sebastián Chico Martínez, Obispo de Jaén; José Antonio Satué Huerto, Obispo de Málaga; Ramón Valdivia Jiménez, Administrador Apostólico de Cádiz y Ceuta y Teodoro León Muñoz, Obispo Auxiliar de Sevilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Ignacio García: 'El problema no es quien tiene una casa en Chipiona, es Ana Rosa Quintana que tiene 44 pisos
  2. Las lluvias cubrirán por completo Andalucía: Aemet prevé una borrasca con al menos dos días de precipitaciones y un desplome de temperaturas
  3. La Junta de Andalucía declara de 'fuerza mayor y extrema necesidad' la lucha contra el alga asiática ante su grave incidencia en las playas
  4. El metro de Sevilla llegará a Entrenúcleos, Tomares y Bormujos: las promesas de Juanma Moreno para el Aljarafe
  5. A qué se dedicaban Juanma Moreno, María Jesús Montero y el resto candidatos a las elecciones en Andalucía antes de entrar en política
  6. Eclipse solar en Andalucía: estos son los 115 municipios andaluces que quedarán en oscuridad total
  7. Nueva bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud: 44 especialidades y cambios en el sistema desde este lunes
  8. La Junta de Andalucía aprueba 20.000 euros por hectárea para que los cultivos del entorno de Doñana dejen el regadío

La Iglesia pide el voto en las andaluzas y recalca la importancia de "la acogida al inmigrante"

La Iglesia pide el voto en las andaluzas y recalca la importancia de "la acogida al inmigrante"

Andalucía logra un mínimo histórico en desempleo juvenil tras cerrar su mejor mes de abril desde 2008

Andalucía logra un mínimo histórico en desempleo juvenil tras cerrar su mejor mes de abril desde 2008

Juanma Moreno consolida su holgada victoria el 17M pero sigue en el límite de perder la mayoría absoluta, según el Centra

Juanma Moreno consolida su holgada victoria el 17M pero sigue en el límite de perder la mayoría absoluta, según el Centra

Grave accidente en la A-49: un muerto y un herido grave tras una colisión múltiple entre cinco coches

Grave accidente en la A-49: un muerto y un herido grave tras una colisión múltiple entre cinco coches

Juanma Moreno adopta un perfil bajo: choca con la ofensiva de la izquierda en sanidad y vivienda y evita a Vox

Juanma Moreno adopta un perfil bajo: choca con la ofensiva de la izquierda en sanidad y vivienda y evita a Vox

Juan Ojeda, exparlamentario andaluz y exparlamentario europeo del PP: «El PP-A se ha quitado por completo la imagen de partido de señoritos»

Los andaluces piensan en 'verde' a la hora de elegir coche: tres de cada cuatro son ya híbridos o eléctricos

Los andaluces piensan en 'verde' a la hora de elegir coche: tres de cada cuatro son ya híbridos o eléctricos

Las guarderías y la Junta negocian 'in extremis' para evitar la huelga del 11 de mayo: "Podrían haber resuelto esto ya, pero quieren que pasen las elecciones"

Las guarderías y la Junta negocian 'in extremis' para evitar la huelga del 11 de mayo: "Podrían haber resuelto esto ya, pero quieren que pasen las elecciones"
Tracking Pixel Contents