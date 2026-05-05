La Iglesia pide el voto en las andaluzas y recalca la importancia de "la acogida al inmigrante"

La Iglesia se ha pronunciado sobre las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo. En un comunicado, los Obispos del Sur de España se pronuncian sobre el actual contexto político y social y dejan varios mensajes claros. Llaman a la participación en las elecciones, a evitar la polarización y "dado el contexto actual" insisten en "la acogida al inmigrante como exigencia del respeto a la dignidad de toda persona humana y sus derechos".

El mensaje no pasa desapercibido cuando la regularización de personas migrantes está sobre la mesa política, tras la entrada en vigor del decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que tiene como origen una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso con el respaldo de miles de firmas y que promovió en su origen asociaciones vinculadas a la Iglesia como Cáritas. Enfrente, Vox ha abanderado un duro discurso alrededor de "la prioridad nacional", que sostiene e que los extranjeros van a copar las ayudas sociales y a incrementar las listas de la sanidad, la dependencia o a complicar en acceso a la vivienda. Ese intento de asustar a los andaluces frente a los extranjeros en el eje central de la campaña de Santiago Abascal y su candidato, Manuel Gavira, en Andalucía.

La Iglesia recuerda a los andaluces "la importancia de ejercer el voto" y actuar "con responsabilidad". "Se trata de un derecho y, al mismo tiempo, de un deber moral que contribuye a la construcción de la sociedad en la que vivimos. Como católicos, no podemos permanecer al margen en la tarea de edificar un mundo más justo y humano", señalan en el comunicado.

En defensa del Papa

En un momento en el que la voz del Papa León XIV se ha erigido en contrapunto de posiciones como las de Donald Trump, contra la guerra de Irán y en defensa firme de los más débiles lo migrantes, los Obispos de Sur recuerda que, como han defendido los últimos Papas, "la política es 'la forma más elevada de caridad' cuando está verdaderamente al servicio del bien común".

"Pedimos a los políticos que no se instrumentalicen aspectos de la vida religiosa con fines partidistas o ideológicos y a los políticos católicos que no se inhiban de su identidad en la responsabilidad pública. Se hace necesario, también, superar la polarización en favor de la convivencia y la cooperación, así como promover el respeto a la verdad", insiste la Iglesia en su comunicado sobre las elecciones del próximo 17 de mayo.

Los principios de la Iglesia

Entre los principios que abandera la Iglesia en estas elecciones está "la defensa de la dignidad de toda persona"; "el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural"; "el reconocimiento y apoyo a la familia"; "el derecho a la vivienda"; "el respeto al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas" así como "a la libertad religiosa". Reclaman además "la atención preferente a los más vulnerables — jóvenes, ancianos, desempleados, personas con empleo precario y enfermos—"; "la ayuda al drogodependiente". "Especialmente, dado el contexto actual y salvando el derecho de los Estados a regular sus flujos migratorios, la acogida al inmigrante, como exigencia del respeto a la dignidad de toda persona humana y sus derechos", destaca la nota de los Obispos del Sur en un momento de confrontación de Vox con este asunto.

El comunicado lo firman José María Gil Tamayo, Arzobispo de Granada; José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla; Antonio Gómez Cantero, Obispo de Almería; José Rico Pavés, Obispo de Asidonia-Jerez; Jesús Fernández González, Obispo de Córdoba; Francisco Jesús Orozco Mengíbar, Obispo de Guadix; Santiago Gómez Sierra, Obispo de Huelva; Sebastián Chico Martínez, Obispo de Jaén; José Antonio Satué Huerto, Obispo de Málaga; Ramón Valdivia Jiménez, Administrador Apostólico de Cádiz y Ceuta y Teodoro León Muñoz, Obispo Auxiliar de Sevilla.