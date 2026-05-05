Adelante Andalucía plantea poner coto a la educación privada: "Prohibiremos la apertura de nuevos centros y universidades"

De cara a las próximas elecciones autonómicas, Adelante Andalucía ha planteado poner coto a la Universidad y la Formación Profesional (FP) privadas en esta comunidad autonóma. Ante un escenario educativo que definen como "muy preocupante", la formación andalucista quiere prohibir la creación de nuevos centros que no sean 100% públicos. "El Gobierno de Moreno Bonilla ha emprendido un ataque, le ha declarado la guerra a la universidad y a la FP públicas y, por tanto, nos tenemos que defender", ha afirmado este martes al respecto el líder de la formación, José Ignacio García.

"Nos parece muy preocupante la situación que estamos viviendo en la educación superior, tanto en universidad como en formación profesional", ha remarcado García ante los medios. Por eso desde Adelante Andalucía han puesto encima de la mesa "un paquete de medidas para protegerla". "Hace falta una nueva Ley de Universidades para financiarlas correctamente a las públicas y prohibir la creación de ninguna universidad privada más en Andalucía".

"En materia de educación superior, planteamos que esté prohibido autorizar más centros de Formación Profesional privada", ha asegurado el portavoz de Adelante. "Tenemos que hacer un plan para crear miles de plazas públicas que incorporen a todo ese alumnado que se ha ido derivado a formación profesional privada, al coste de cuatro o cinco mil euros el curso. Estamos hablando de una educación muy cara que, por no tener plazas públicas, se han ido a la privada".

"Solo doy un dato: en el último curso, y lo señaló el diario El País, se ha aumentado la oferta de plazas públicas un 51% y la de plazas privadas un 991%. Esto es brutal", ha precisado José Ignacio García. "Esto quiere decir que la pública no absorbe al alumnado que quiere estudiar, y al final la gente tiene que asumir costes de cuatro o cinco mil euros por curso. Es una barbaridad que hay que revertir".