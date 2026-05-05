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José Ignacio García, tras el primer debate electoral del 17M: "Hoy empieza el fin de la era Moreno"

El candidato de Adelante Andalucía ha reconocido salir "contento" tras el cara a cara celebrado este lunes en los estudios de RTVE en Sevilla

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, a su llegada a la sede de RTVE.

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, a su llegada a la sede de RTVE. / Rocío Ruz / Europa Press

Victoria Flores

Carlos Doncel

Sevilla

"Hoy empieza el fin de la era Moreno". Estas han sido las primeras palabras del líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, tras el debate electoral celebrado este lunes en los estudios de RTVE en Sevilla. En su intervención ante los medios, García ha mostrado su satisfacción por el papel realizado en este primer cara a cara entre candidatos para las próximas autonómicas del 17 de mayo: "Salimos contentos. Hemos desmontado a Moreno".

Según el candidato andalucista, el ahora presidente en funciones de la Junta "ha tenido hora y media y no ha dado explicaciones de los cribados". "No ha dicho ni pío de la corrupción, ni sobre la privatización de los servicios públicos", ha subrayado José Ignacio García justo después de este debate electoral, moderado por los periodistas Xabier Fortes y Laura Clavero.

"Hay gente cabreada porque no puede pagar la vivienda. Y frente a la salida de odio de Vox, nosotros planteamos una salida de más derechos", ha señalado asimismo el cabeza de lista de esta formación de izquierdas. "Comprendiendo el cabreo de muchos andaluces, nosotros aportamos soluciones", ha destacado el líder de Adelante Andalucía, que ha podido confrontar con los representantes de PP, PSOE, Vox y Por Andalucía

Un primer golpe de efecto

Anabel, Marisol o Lola. Las camisetas del candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, nunca dejan indiferente a nadie. Desde Malacara a CamiJetas, el líder de los andalucistas en el Parlamento autonómico intenta siempre enviar mensajes referentes a sus políticas con su ropa. En el debate no iba a ser menos y García dio el primer golpe de efecto en esta cita con una con los nombres de las afectadas por los cribados del cáncer de mama.

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Con la geografía de Andalucía y el número 2.317, el número de las afectadas en grande en el centro, el portavoz de la formación, que aspira a formar grupo en al Cámara autonómica de las elecciones del 17 de mayo, llegó a RTVE para participar en el debate. El objetivo, según la formación, era "hacer un homenaje a las mujeres con cáncer de mama y para reivindicar que no se olvide lo que ha pasado en Andalucía con los cribados".

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