Un joven lince ibérico muere atropellado en la carretera Hinojos-Villamanrique

La carretera entre Hinojos y Villamanrique de la Condesa volvió a registrar un nuevo atropello mortal de lince ibérico: un ejemplar joven falleció el pasado sábado, 2 de mayo, según ha confirmado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a Europa Press.

Un lince joven en dispersión

Según han apuntado desde la Junta, se trata de un ejemplar macho joven del año pasado, en dispersión, y habría sido atropellado en el arroyo de Gato, justo en la carretera que une las localidades de Hinojos y Villamanrique de la Condesa.

Al respecto, el portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Romero, en un audio remitido a los medios de comunicación, ha lamentado que "sigan muriendo linces como consecuencia de los atropellos".

Una carretera señalada como punto negro

En este sentido, ha remarcado que se trata de una carretera en la que "mueren todos los años varios ejemplares", es decir, que constituye "un punto negro" y "no se han tomado las medidas satisfactorias".

"Las medidas que se han tomado son insuficientes y hay una necesidad urgente crear resaltos en la carretera, controles de velocidad efectivos, no superar los 60 kilómetros por hora en los puntos más negros y sobre todo crear pasos de fauna", ha abundado.

Reclamación de medidas urgentes

Además, Romero ha recordado que en abril "también murió otro ejemplar de lince en la autovía de Huelva a Sevilla, en la 49, y no se supo nada porque hay un secuestro de la información".

"En definitiva, nosotros decimos que la población del lince se ha recuperado, ha sido todo un éxito, pero si no corregimos las causas que lo llevaron al borde de la extinción, estaríamos en un auténtico fracaso", ha finalizado.