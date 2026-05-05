Juanma Moreno consolida su holgada victoria el 17M pero sigue en el límite de perder la mayoría absoluta, según el Centra

Juanma Moreno sigue en el límite ante el 17M. El barómetro del Centra, el conocido como CIS andaluz que coordina la Junta de Andalucía, mantiene una amplía mayoría del PP más de 20 puntos respecto al PSOE, pero le deja con serias opciones de quedarse a las puertas de los 55 diputados. De hecho, con un 42,4% de los votos y entre 53 y 56 diputados, la encuesta detecta un leve retroceso respecto al último sondeo realizado por esta misma institución hace un mes y una pérdida de casi un punto respecto a hacer cuatro años.

El desgaste de ocho años de gobierno existe especialmente por la escalada de la sanidad y la vivienda como grandes preocupaciones en la comunidad autónoma aunque sigue siendo muy bajo según esta encuesta que cuenta con una muestra de 8.000 personas. Moreno obtiene una puntuación de 5,49 por parte de la población, no genera rechazo en un 64% de los encuestados y casi la mitad de los andaluces quiere que siga como presidente de la Junta.

El PSOE también retrocede. La candidatura de María Jesús Montero sigue sin despegar e incluso empeora sus resultados respecto a anteriores sondeos de la misma institución y caería cuatro puntos respecto a los datos de 2022.. El Centra le otorga en torno a un 20% de los votos y entre 25 y 27 diputados, es decir, muy por debajo del suelo electoral que obtuvo hace cuatro años con Juan Espadas.

La valoración de María Jesús Montero tiene especial incidencia en este sentido. La ex vicepresidenta no consigue reponer su imagen y obtiene un 3,77, la peor nota de los candidatos a presidir la Junta de Andalucía. Es una tendencia que viene siendo habitual y que se refuerza por otro indicador de la encuesta: al 56% le genera rechazo. Sólo el 20% del electorado la quiere como presidenta de la Junta de Andalucía.

La tendencia al alza de Vox, como vienen reflejando todos los sondeos, se ha detenido. Su aumento respecto a los comicios de hace cuatro años se queda en un punto y se sitúa entre 17 y 19 diputados. También empeora respecto al último sondeo. El perfil de su candidato, Manuel Gavira, influye en este sentido. Tiene una valoración del 3,78 y un nivel de conocimiento del 29%. Es decir, prácticamente sólo en su electoral más consolidado. No obstante, la encuesta, realizada entre el 27 de marzo y el 17 de abril es anterior a la formalización de los acuerdos en Extremadura y Aragón y especialmente al polémico concepto de "prioridad nacional".

El pulso de la izquierda

La encuesta del Centra refleja también el alcance de la gran novedad de esta campaña: el crecimiento de Adelante Andalucía que según la encuesta de la Junta de Andalucía alcanzaría los cinco diputados duplicando los datos de 2022 y con muchas posibilidades de situarse por delante de la coalición Por Andalucía, que integra a Podemos, Sumar e IU.

La figura de José Ignacio García sigue creciendo aupada además por una campaña rompedora y dinámica que está consiguiendo desestabilizar incluso a Juanma Moreno en momentos como el debate de RTVE. Su techo, no obstante, está fijado por un nivel bajo de conocimiento, de apenas un 20% de los votantes. Entre quienes le conocen obtiene una nota tan positiva que se ha convertido ya en el candidato más valorado con una calificación de más de un 6.

La candidatura de Maíllo no acaba de despegar y se mantiene prácticamente en un porcentaje de votos y de escaños similar al que obtuvo en 2022. Con cinco parlamentarios la unidad no ha supuesto un relanzamiento para la coalición, aunque mantiene un nivel de valoración cercano al aprobado (4,79).

Encuestas anteriores

Hace un mes, en la anterior encuesta difundida por el Centra se estimó un voto para Juanma Moreno una de entre 54 a 57 escaños; el PSOE de María Jesús Montero cae a su peor resultado con entre 26 y 27 diputados; Vox ralentiza su crecimiento y se queda con entre 17 y 20 parlamentarios; y la izquierda de Por Andalucía y Adela

Lo mismo ocurrió en el CIS que concedió a Moreno entre 54 y 57 escaños; el PSOE de María Jesús Montero tuvo su peor resultado con entre 26 y 27 diputados; Vox se quedó con entre 17 y 20 parlamentarios; y la izquierda de Por Andalucía y Adelante Andalucía se mantiene estable con una suma de entre 7 y 9 diputados

Debate electoral

La encuesta se realizó antes del inicio de la campaña y del primer debate del RTVE en el que el candidato del PP, Juanma Moreno, se tuvo que enfrentar a una dura ofensiva de la izquierda centrada en la sanidad y la vivienda a la que, por momentos, no supo responder.

Pero se ha publicado justo el día después reforzando así la posición de Juanma Moreno tras una confrontación en RTVE en la que mostró un perfil bajo y optó por esquivar cualquier choque con Vox ante la posibilidad de que tenga que cerrar un acuerdo con la formación de Santiago Abascal en apenas unas semanas si los resultados no le dan mayoría absoluta.