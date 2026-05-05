Juanma Moreno reacciona al debate y a las encuestas: "Todo indica que puedo ser presidente, el tema es solo o acompañado"

Juanma Moreno no salió reforzado del primer debate electoral de RTVE. Tuvo dificultades para enfrentarse a la dura ofensiva de la izquierda y optó por evitar cualquier confrontación con Vox para distanciarse de la marca de Santiago Abascal. Pero un día después recibió un espaldarazo en forma de encuesta del Centra (el CIS andaluz coordinado por la Junta de Andalucía) que le volvió a situar a más de veinte puntos de distancia con el PSOE y en el límite de conseguir revalidar la mayoría absoluta en las elecciones del 17M.

En este escenario, desde Almuñecar (Granada) retomó la estrategia que viene planteando desde hace meses y que dejó a un lado en el debate electoral de RTVE lanzando un mensaje especialmente claro: "Todo parece indicar que puedo volver a ser presidente, el tema es si solo o acompañado", advirtió planteando de nuevo los dos escenarios posibles: el de otro gobierno con mayoría absoluta o un pacto con la formación de Santiago Abascal como los de Extremadura o Aragón.

Moreno trató de movilizar el voto en una provincia como la de Granada, que se considera clave, apelando precisamente a este llamamiento al electorado que puedar estar aún indeciso sobre si ir o no a votar o qué opción elegir: "Somos el único partido con opciones reales de gobernar. Hay que decidir si queremos seguir con las manos libres o que el ruido y la bronca de otros territorios lleguen a Andalucía".

"Todo nos jugamos en muy pocos votos", incidió el presidente andaluz, quien volvió a fijar un margen de entre 15.000 y 25.000 votos que puede inclinar en uno u otro sentido los últimos diputados que se reparten en distintas provincias. La encuesta electoral del Centra, de hecho, apunta específicamente a las provincias de Huelva, Jaén y Málaga como aquellas en las que hay posibilidades de una caída más de parlamentarios que podría dejar al PP por debajo de la barrera de los 55. "Está claro que el PP va al alza y que estamos muy cerca de la mayoría suficiente. Es posible pero va a ser muy difícil conseguirlo", zanjó.

Balance del debate

El balance hecho público por el presidente andaluz sobre el debate refleja cierto malestar con el resultado que se vio en televisión. "Fue un debate atropellado y complejo, era todos contra uno. Yo tenía que responder a cuatro y no me daba tiempo a replicarles a todo. Para el próximo ojalá tuviera más tiempo", resumió.

Tal y como hizo durante el encuentro de RTVE en su balance, Moreno arremetió contra los grupos de izquierdas, a los que acusó de haber "interiorizado la mentira" y de formar "un lío" y específicamente contra la candidata socialista, María Jesús Montero: "Las mentiras tienen las patas muy cortas. Como me decían unos médicos en Estepa todo el mundo se acuerda de su gestión".

Propuestas para el campo

En su visita a Almúñecar, el candidato del PP anunció la primera Ley del Regadío Sostenible de Andalucía que ponga en valor el agua como elemento vital para la agricultura, así como un nuevo Reglamento de Planificación en materia de aguas con el objetivo de ordenar y simplificar los procedimientos y la tramitación de proyectos, obras y cualquier otra iniciativa.