Elecciones de Andalucía
ENCUESTA | Los lectores de El Correo de Andalucía lo tienen claro: estos son los ganadores y perdedores del debate electoral de RTVE
Una encuesta entre los usuarios de El Correo de Andalucía señala a los candidatos mejor y peor valorados del primer debate televisado de estas elecciones andaluzas
Los candidatos a presidir la Junta de Andalucía se enfrentaron durante la noche de este lunes en un primer debate televisado, en esta ocasión, en RTVE. De este primer enfrentamiento cara a cara se pueden extraer muchas percepciones de cada candidato y también un análisis de las propuestas y de las intervenciones de cada uno.
Durante 90 minutos, que fue lo que duró el formato moderado en RTVE, se vivieron enfrentamientos de mucha tensión y cruces de acusaciones directos, lo propio en un debate de esta envergadura. A escasos días de las elecciones del 17-M, Juan Manuel Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) ya han mostrado parte del arsenal político que van a mostrar durante el resto de la campaña.
Independientemente de la percepción de los propios políticos y de los análisis que han hecho los expertos, desde El Correo de Andalucía hemos querido lanzar la pregunta a nuestros lectores de quién creen que fue el vencedor del primer debate electoral y, por el contrario, quienes son los perdedores en esta primera terna política.
A través de una encuesta, un total de 6.933 usuarios de El Correo de Andalucía han podido votar y dar su opinión, coincidiendo en señalar a la candidata socialista, María Jesús Montero, como la ganadora del debate.
Con un 46% de los votos -3.216- María Jesús Montero se alza, con diferencia, como ganadora del debate de RTVE. En segundo lugar, el candidato del PP y actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha logrado el 23% de los votos -1.464-.
José Ignacio García, candidato por Adelante Andalucía, se coloca en tercer lugar con el 15% de los votos -1.068- y le sigue de cerca el otro candidato de izquierdas, Antonio Maíllo (Por Andalucía) con el 13% de los votos -877-. Mucho más distanciado, con tan solo el 3% de los votos -208- se queda Manuel Gavira, candidato de Vox, considerado por nuestros lectores como el claro perdedor del debate.
Al igual que las encuestas, es una percepción de parte del electorado, ya que el verdadero vencedor o vencedoras de las elecciones andaluzas se conocerá el próximo 17 de mayo.
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