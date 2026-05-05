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Maíllo confía en un 'sorpasso' de la izquierda en las autonómicas: "El objetivo es un Gobierno progresista en Andalucía"

El líder de la coalición Por Andalucía ha destacado tras el primer debate electoral que su grupo "es el único que ha planteado propuestas"

El candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, antes del primer debate electoral del 17M.

El candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, antes del primer debate electoral del 17M. / Rocío Ruz / Europa Press

Victoria Flores

Carlos Doncel

Sevilla

"Todo el mundo ha podido ver que la alternativa al Gobierno de Moreno es Por Andalucía", ha destacado el candidato de esta coalición de izquierdas, Antonio Maíllo, tras el debate electoral de este lunes. "Somos el único grupo que ha plateado propuestas, ya pueda estar de acuerdo la gente o no con ellas", ha afirmado Maíllo en su declaración ante los periodistas en la sede de RTVE en Sevilla.

"No nos ponemos límites en mejorar resultados y escaños", ha declarado el cabeza de lista de esta confluencia compuesta por IU, Podemos, Sumar y otros cuatro partidos minoritarios más. "Y todo para cumplir con un objetivo: que salgan las cuentas y que haya un Gobierno progresista en Andalucía", ha apuntado Antonio Maíllo.

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"Por Andalucía va a crecer. De hecho, Moreno Bonilla nos ha reconocido en el debate como la oposición y la alternativa", ha señalado el líder de Por Andalucía. "Nosotros optamos por arremangarnos y gobernar, porque lo merece la gente trabajadora de Andalucía. Y también la del resto del país, como un gesto de esperanza ante la política de recorte autoritaria que plantean PP y Vox".

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