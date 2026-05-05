María Jesús Montero asegura que "el PSOE es la única alternativa real al gobierno de la derecha"

Las elecciones como un referéndum por la sanidad. Esta es la idea que ha tratado de trasladar la candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el primer debate de las elecciones autonómicas que se ha celebrado este lunes en RTVE. Las diferencias en la gestión sanitaria han sido el centro del discurso de la exvicepresidenta del Gobierno, que se ha definido como la "única alternativa".

Montero ha definido el enfrentamiento entre los candidatos como un "debate apasionado", en el que, según su opinión, se ha podido ver "que hay dos modelos". "Es decisivo el 17 de mayo para elegir entre una sanidad privada y una pública", ha insistido la candidata socialista para incidir en su idea y recordar que su formación "lleva pidiendo en toda la campaña" la defensa de lo público, lema que han hecho propio.

"El PSOE es la única alternativa real al gobierno de la derecha ha quedado va", ha asegurado la que fuera ministra de Hacienda, después de una hora y media de debate. Además, la dirigente socialista ha confiado en que los votantes "hayan podido escuchar bien las propuestas" para tomar una decisión de cara a las elecciones que se celebrarán en la comunidad autónoma el próximo 17 de mayo.

Sanidad y vivienda centran el debate

Los líderes de la izquierda más tradicional (María Jesús Montero y Antonio Maíllo) han ido directamente a un choque centrado en la gestión de la sanidad y la vivienda hasta tensar más de lo normal a un candidato del PP, por momentos muy incómodo, que ha asumido el desafío intercalando la defensa de su gestión con una retahíla de reproches centrados en la gestión del Gobierno de España y la gestión de las anteriores etapas socialistas.

Este choque entre modelos se se ha evidenciado en todos los bloques y específicamente en el ámbito de la financiación autonómica, un tema que inicialmente parecía que iba a ser clave en la campaña pero que se ha ido desdibujando ante el peso de la sanidad y la vivienda.

Acusaciones de mentiras, descalificaciones e interrupciones. El primer debate de las elecciones andaluzas ha estado marcado por los enfrentamientos entre los distintos candidatos. No ha importado la ideología, todos los candidatos han entrado en pelea con sus adversarios políticos, que los propios moderadores han definido como "muy intenso".