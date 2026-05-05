Este partido es el gran beneficiado del debate electoral andaluz en RTVE: "Sus búsquedas han crecido un 500%"

El debate electoral previo a los comicios andaluces del 17M ha tenido un claro beneficiado: Adelante Andalucía. El partido de la "izquierda sin mochilas", como se autodenominan desde la formación, ganó fuerte visibilidad tras el encuentro entre los cinco principales partidos este lunes. José Ignacio García, cabeza visible y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, fue de los perfiles que más sobresalió con sus duras críticas al presidente Juanma Moreno por su gestión en los últimos ocho años en San Telmo.

El gran beneficiado en Google tras el debate ha sido este partido precisamente. Las búsquedas del término 'Adelante Andalucía' han crecido un 500% desde la noche de este lunes en Andalucía cuando tuvo lugar la cita en la cadena pública. "Los partidos menos conocidos tienen una gran oportunidad en estos formatos televisivos". Así lo destaca Eduardo Peinado, consultor en estrategia y comunicación política, director de la firma Strategic Words. A juicio de este experto, la "frescura" del candidato José Ignacio García ha sido altamente rentabilizada. Tras una tendencia estable en la última semana sin picos pronunciados, las búsquedas de este partido político ha crecido considerablemente y sigue al alza, de momento, sin tope.

Adelante Andalucía se dispara en las tendencias de Google. / Eduardo Peinado

Adelante Andalucía es el partido que menos diputados tenía en el Parlamento andaluz hasta la disolución de la cámara. Tan solo dos escaños ocupados por el propio José Ignacio García y Begoña Iza tras recabar en los anteriores comicios de 2022 hasta 167.970 votos, un 4,58% del total, siendo el último de los cinco partidos que hasta ahora tienen representación en la cámara autonómica. Se trató de la primera vez que se presentaban en solitario, ya que en las elecciones andaluzas de 2018 todas las formaciones de la izquierda del PSOE concurrieron juntas bajo la marca de Adelante, entonces encabezada por la gaditana Teresa Rodríguez, que llegó a cosechar más de 500.000 votos y 17 diputados.

"El que más ha debatido"

Como suele ocurrir frente a un gobierno con mayoría absoluta, el debate se fraguó en "un todos contra Juanma", especialmente, por parte de los tres partidos de izquierda. Entre todos ellos, destacó la contundencia de José Ignacio García desde el primer momento. "Comenzó el debate muy fuerte y luego ha ido diluyéndose. Pero es el que más ha debatido, precisamente", sostiene el consultor Eduardo Peinado. "Adelante ha aportado frescura y conexión con ese electorado joven y andaluz que pretende movilizar", señala. De hecho, este electorado joven es el que se disputa con el partido de Vox a la hora de canalizar el voto del descontento y la desafección hacia el sistema político.

Se trata de la persona que puso en un "mayor apuro al presidente", generalmente, cuando García interpeló directamente a Moreno sobre el origen del fallo en el cribado del cáncer de mama. "Uno de los momentos más complicados durante el debate para el candidato del PP, que tomó la decisión de no entrar a defenderse", matiza el experto. Más allá de las palabras, llamó la atención al portar una camiseta muy reivindicativa. Con la forma de Andalucía y el número 2.317, el número de las afectadas por los errores del cribado en grande en el centro, el portavoz de la formación, llegó al centro regional de RTVE para participar en el debate. El objetivo, según la formación, es "hacer un homenaje a las mujeres con cáncer de mama y para reivindicar que no se olvide lo que ha pasado en Andalucía con los cribados".

A juicio del consultor Peinado, José Ignacio García ha protagonizado el segundo mejor minuto de oro a la conclusión del debate de RTVE por la comunicación no verbal. "Es fundamental mirar a cámara, tener el mensaje interiorizado para generar confianza y conectar con el electorado", apunta. En concreto, el candidato de Adelante Andalucía ha bajado la mirada en alguna ocasión, aunque sí la ha dirigido a su izquierda en diferentes ocasiones.

La batalla de las redes sociales

El debate no solo se juega en televisión o radio, es más, de hecho, es donde menos se juega. "El público que tiene el voto en duda es desinteresado en la política, entonces no ve el debate o no lo escucha completo", señala al tiempo que pone el foco en las redes sociales. "Ahí quien mejor lo ha sabido gestionar ha sido el PP", sentencia. A juicio de este politólogo, los populares ejecutaron una "muy meritoria campaña de aire durante el debate", dando continuidad en las redes a lo que comentaba el candidato, no solo en vídeos, sino con gráficos e infografías apostando por ese crecimiento de Andalucía.

El PSOE también hizo lo propio con éxito, usando incluso el humor para atacar al rival mencionando "el anillo sanitario del actual presidente para trasladar que estaba pasándolo mal". Aunque los de Moreno Bonilla han ido más lejos, llegando a incorporar la red de TikTok, la que llega en la actualidad a un mayor número de personas indecisas. "Quedaría por evaluar el trabajo en WhatsApp, la principal herramienta de movilización", apunta el consultor Eduardo Peinado, por ser "la más transversal y donde los diferentes equipos de campaña deberán pelear" por dar máximo alcance a los contenidos.