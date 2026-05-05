Los peregrinos andaluces que hagan el Camino de Santiago en bici ya pueden enviar la bicicleta a casa online

Los peregrinos andaluces que hagan el Camino de Santiago en bicicleta ya pueden contratar online el envío de su bici de vuelta a casa con Correos. El servicio está disponible a través de la web www.elcaminoconcorreos.com y permite organizar el regreso de la bicicleta antes de iniciar la ruta.

Esta opción forma parte del Paq Bicicleta de Correos, un servicio pensado para quienes recorren el Camino sobre dos ruedas y necesitan enviar la bicicleta desde Santiago de Compostela hasta su lugar de origen una vez finalizada la Ruta Jacobea.

Andalucía volvió a ser en 2025 la comunidad con más peregrinos en la Ruta Jacobea, con 53.805 personas peregrinas, un 3% más que en 2024, cuando se registraron 52.233 peregrinos andaluces

Hasta ahora, este servicio solo podía solicitarse en oficina. La principal novedad es que los peregrinos pueden contratar el envío de la bicicleta online, de forma sencilla y anticipada. De esta forma, además de enviar tu mochila a casa, también puedes contratar el envío de la bici.

Cómo contratar online el envío de la bicicleta con Correos

Para solicitar el Paq Bicicleta, los peregrinos deben entrar en la web y completar un formulario con los datos del envío. En el formulario hay que indicar:

La fecha en la que se quiere enviar la bicicleta.

El número de bicicletas que se van a enviar.

La oficina de Correos de destino donde se recogerá la bici.

El envío se realiza desde la oficina principal de Correos en Santiago de Compostela, situada a unos dos minutos de la Catedral. De esta forma, los peregrinos pueden terminar el Camino, entregar la bicicleta y regresar a casa sin tener que preocuparse por su transporte.

Qué incluye el Paq Bicicleta de Correos

El servicio incorpora varias mejoras para facilitar el envío de bicicletas al finalizar el Camino de Santiago.

Correos ofrece ahora cajas de mayor tamaño, de 170 cm de largo, 30 cm de ancho y 90 cm de alto, para embalar la bicicleta con el mínimo desmontaje posible. Además, el Paq Bicicleta incluye:

Seguro de 300 euros, ampliable según las necesidades del usuario.

de 300 euros, ampliable según las necesidades del usuario. Número de seguimiento para localizar la bicicleta durante el envío.

para localizar la bicicleta durante el envío. Posibilidad de realizar envíos todos los días , de lunes a domingo, festivos incluidos.

, de lunes a domingo, festivos incluidos. Horario de atención de 08:30 a 20:30 horas.

Un servicio útil para los peregrinos andaluces

El envío de bicicletas desde Santiago resulta especialmente práctico para los peregrinos de Andalucía, una de las comunidades con mayor presencia en el Camino de Santiago.

Según los datos de la Oficina de Acogida al Peregrino, Andalucía volvió a ser en 2025 la comunidad con más peregrinos en la Ruta Jacobea, con 53.805 personas peregrinas, un 3% más que en 2024, cuando se registraron 52.233 peregrinos andaluces.

Para muchos de ellos, organizar el regreso de la bicicleta es una de las cuestiones logísticas más importantes al terminar el Camino. Con la contratación online del Paq Bicicleta, Correos permite dejar resuelto este trámite con antelación.

Además del Paq Bicicleta, Correos ofrece otros servicios dirigidos a peregrinos, como el Paq Mochila, para transportar mochilas de etapa en etapa; el Paq Peregrino, para enviar maletas, paquetes o enseres, y el servicio de consigna en Santiago de Compostela, útil para visitar la Catedral y la ciudad sin cargas. Toda la información sobre estos servicios y la contratación del envío de bicicletas está disponible en la web de Correos.