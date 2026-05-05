El PSOE se encomienda a Zapatero para levantar los ánimos en Huelva: "No podemos ganar siempre, pero sí casi siempre"

"Al PP no le gusta cuando voy a los mítines y, para mí, eso es un aliciente". El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha participado este martes en un acto en Huelva en el que se ha abrazado al matrimonio igualitario, el no a la guerra o la ley de la dependencia ante una ovación de los militantes y simpatizantes socialistas de la provincia. Todo para luchar contra unas encuestas que no levantan para el PSOE.

En los altavoces suena Un verano en Nueva York, pero son pocos los que conocen las letras de Bad Bunny. El público que llena los asientos con banderas de Andalucía y en defensa de lo público prefiere palmear al ritmo de Yo me pongo mi sobrero o, por supuesto, Blanca y Azul. Todo para con la llegada de la candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero; Zapatero, y la número 1 por Huelva, María Márquez.

Los resultados de las encuestas no importan en este salón de la UHU. El Centra predice este martes una caída del PSOE hasta los 26 o 27 escaños, frente a los 30 que han tenido en esta legislatura. El público asiente a cada declaración de Montero. Los gritos de "presidenta, presidenta" interrumpen las intervenciones cada pocos minutos. "¡Vamos a ganar!", le ha gritado una señora a la candidata mientras le daba dos besos.

El PSOE cuelga el cartel de completo

Los socialistas tienen que darlo todo el Huelva. Según el último Barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), los de Montero podrían retroceder en esta provincia hasta los tres escaños. Lo saben bien en el equipo de Márquez, que concurre como cabeza de lista de los socialistas onubenses, por eso, este acto era clave para ella, que ve en Zapatero una fórmula para enganchar el voto de los menos convencidos.

Con este panorama, el PSOE ha colgado el cartel de completo en el salón de actos del edificio Jacobo del Barco de la Universidad de Huelva. "Estamos aquí porque el PP no ha querido darnos un sitio más grande", ha asegurado Márquez, que ha puntualizado que "cientos de progresistas", llegados de distintos municipios de la provincia, se han quedado fuera del acto, pero tras las puertas han tratado de escuchar a Zapatero.

Hace tiempo que el expresidente se convirtió en un activo electoral para el PSOE. De hecho, este no es el primer acto de campaña en el que participa, Zapatero ya estuvo en Cártama el pasado 2 de mayo para acompañar a la candidata a la presidencia y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha sido él, "el presidente de la paz", como lo ha definido Márquez, quien ha acumulado más aplausos en la tarde.

Montero denuncia "los líos" de Andalucía

"Ne gusta Huelva, me gusta Doñana, me gusta el Rocío, me gustan los arándanos de Huelva y me gusta María". El expresidente ha tardado un minuto en arrancar las risas y los aplausos de los asistentes. "No podemos ganar siempre, pero sí casi siempre", ha defendido el dirigente socialista, que ha acusado a Moreno de "hacer un Rajoy" por no querer debatir con Montero.

La sanidad, la dependencia o la educación. "Esos son los líos que tenemos en Andalucía", ha subrayado la candidata de los socialistas mientras el salón entero terminaba sus frases a coro. "El próximo 17 de mayo nos vamos a librar del lío", ha exclamado entre aplausos tras repetir en múltiples ocasiones la importancia de ir a votar: "El PP quiere que la gente progresista se quede en su casa y no lo vamos a permitir".

Montero, que ha clamado por los derechos de la clase media y los trabajadores, ha subrayado para mucha gente "no hay un mañana", por lo que ha desechado la opción de ir a la playa el fin de semana de las elecciones. "Nadie va a escribir nuestro futuro, vamos a por la victoria", ha clamado la candidata de los socialistas.