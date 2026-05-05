La ROSS conecta en un concierto este mes de mayo a Beethoven y Brahms en el Teatro de la Maestranza

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), presenta los próximos días 7 y 8 de mayo, a las 20.00 horas en el Teatro de la Maestranza, su décimo tercer concierto de abono de esta temporada bajo el título De Beethoven a Brahms. Promete al público ser una cita imprescindible que aunará los dos grandes pilares musicales del repertorio sinfónico-romántico, contando con la participación del reconocido violinista Daniel Lozakovich como solista y la dirección del maestro Marc Albrecht.

El programa se encarga de sintetizar el recorrido musical que enlaza a dos compositores representativos del repertorio germano del siglo XIX. Desde la figura de Ludwig van Beethoven, que sembró el inicio del camino hacia el Romanticismo ampliando las formas clásicas, hasta Johannes Brahms, encargado de recoger la cosecha como herencia y desarrollarla con lenguaje propio, el concierto plantea un coloquio entre tradición y continuidad dentro de la historia de la música sinfónica.

Un concierto en dos partes

La velada se abrirá con el Concierto para violín en Re mayor, Op. 61 de Ludwig van Beethoven, una de las obras más emblemáticas del repertorio para violín. Compuesto en 1806, en este concierto reluce la sinergia existente entre virtuosismo y expresividad, además de presentar una estructura muy rica melódicamente. Todo este cóctel exige del solista una gran sensibilidad musical, convirtiendo la pieza en un verdadero diálogo entre su violín y la orquesta.

La segunda parte del concierto estará dedicada a la Sinfonía nº 1 en Do menor, Op. 68 de Johannes Brahms, obra monumental que se convirtió en el esperado debut sinfónico del compositor tras 20 años de esfuerzo y exigencia personal. Estrenada en 1876, la sinfonía recoge la herencia de Beethoven y la proyecta hacia un lenguaje propio, combinando rigor estructural con una intensa carga emocional. Su célebre cuarto movimiento, de carácter triunfante, encarna uno de los momentos más icónicos del sinfonismo romántico.

El mismo programa volverá a interpretarse el sábado 9 de mayo en el Teatro Cervantes de Linares, en el marco del ciclo Andalucía Sinfónica y bajo la dirección del maestro Diego Martín Etxebarría.