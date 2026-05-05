Sergio Rico: "Los médicos hicieron un enorme trabajo, he podido recuperar mi vida y disfrutar del fútbol"

Las vidas de Sergio Rico, Fernando Díaz de la Guardia, Manuel Tenorio y La Mari de Chambao siempre persiguieron caminos diferentes. Nada tenían que ver sus historias hasta que, de la noche a la mañana, su futuro dependió de una decisión médica. Un traumatismo craneoencefálico, un cáncer de mama, una parálisis facial o quemaduras en el cuerpo por una descarga eléctrica. Todos ellos tuvieron que aparcar sus vidas para convertirse en pacientes, seguir un tratamiento y poner su vida -literalmente- en manos de un doctor. Ahora, superada la enfermedad, coinciden en su diagnóstico: "Se lo debemos todo a los médicos, nos han salvado la vida, hay que respetarlos".

No han compartido tiempo y espacio, pero sí una misma campaña: la que ha puesto en marcha este martes el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Para presentarla, Manuel Tenorio y Fernando Díaz de la Guardia han acompañado al presidente de la institución, Alfonso Carmona, en el salón de actos de la sede del Colegio de Médicos de Sevilla. La Mari, que comenzará su gira por Latinoamérica en escasos días, también ha querido estar presente al otro lado de la pantalla. Así, en plena carrera hacia las elecciones andaluzas, la institución que representa al colectivo médico ha presentado su una iniciativa bajo el lema Tu salud, en las mejores manos: las de tus médicos.

Se trata de una campaña que pretende reforzar el reconocimiento social de los médicos, sus condiciones, su figura en la sanidad pública y su relación con el paciente. No es casualidad que arranque ahora, cuando las agresiones a médicos aumentan año a año, los facultativos lideran las huelgas mensuales contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y las "malas" condiciones laborales empujan a los doctores a emigrar a otras comunidades o países.

Creo que se le está perdiendo el respeto a los médicos y eso no puede ser, debemos tenerlos en un pedestal Manu Tenorio — Artista

Como consecuencia, el presidente del CACM sostiene que la "cercanía" de los médicos se convierte en una herramienta fundamental que "se está perdiendo" y que debe reforzarse. Los pacientes, ha insistido, tienen que recuperar la confianza en su médico, como si de un "chamán" se tratara. "Es una relación que va más allá del compromiso personal, es humana y estrecha y se presenta como una amistad que llega al alma y eso es lo más bonito que puede pasar", ha puntualizado Carmona.

La Mari de Chambao -conectada por videollamada-, Manu Tenorio y Fernando Díaz de la Guardia junto al presidente del CACM. / El Correo

Las historias de vida y de superación de los cuatro testimonios son, para Carmona, una prueba irrefutable de que "la relación entre el médico y el paciente también cura". Ha sido el propio Sergio Rico quien, a través de un vídeo para la campaña, ha contado su historia. Un traumatismo craneoencefálico grave lo dejó casi un mes en coma y tres en el hospital tras caerse de un caballo en plena romería de El Rocío. "A día de hoy no siento nada, con lo cual los médicos hicieron un enorme trabajo, he podido recuperar mi vida y disfrutar del fútbol. No tengo otras palabras que no sea agradecimiento para ellos", explicaba en su relato. "Los médicos son fundamentales, han dedicado una vida para prepararse y salvar la vida, como han hecho conmigo. Estamos en las mejores manos, hay que confiar en ellos", abundaba el futbolista, que ahora vive en Catar.

El aprendizaje de Fernando Díaz de la Guardia

Tras la reproducción del vídeo del portero sevillano, ha llegado el turno del periodista Fernando Díaz de la Guardia. Con sus gafas de sol oscuras, una sonrisa inquebrantable y el agradecimiento a la sanidad pública por bandera, el comunicador ha recordado aquella noche de Reyes de 2024. Estando en su casa sufrió los síntomas propios a los de un ictus. "Vino una ambulancia a casa y me llevaron al Virgen de las Nieves de Granada. Siempre había pensado en el paciente cuando escuchaba el sonido de la ambulancia, pero nunca en quien la acompañaba. Para mí, María Angustia en esa ambulancia fue como un ángel y no se me ha olvidado. Mantengo con ella una relación de amistad muy bonita", ha explicado.

El artista Manuel Tenorio, el presidente del CACM, Alfonso Carmona, y el periodista Fernando Díaz de la Guardia en la sede del Colegio de Médicos de Sevilla. / El Correo

Justo un año antes de aquel suceso, Díaz de la Guardia paseaba por Granada, su ciudad natal, desde una carroza de la Cabalgata. Un año después se recorrió la ciudad en una ambulancia. "Pasé de la ilusión a una incertidumbre extrema en un año", ha recordado. Le diagnosticaron una parálisis facial, algo que, si para cualquier persona supone un condicionante, para un presentador, ha puntualizado, “fue una tragedia”. “Los médicos del Virgen del Rocío, de la sanidad pública, me atendieron y, sobre todo, me acompañaron. Eso fue lo que más valoro”.

De aquella enfermedad, que todavía no ha superado por completo, ha extraído un gran aprendizaje: “Fueron los médicos maxilofaciales quienes me enseñaron algo capital en la vida: a adaptarme. Ahora, cuando me preguntan qué tal estoy, siempre digo que quiero estar bien. Ese es el primer paso para estarlo: la actitud. La vida consciente, el presentismo”, ha subrayado.

Tenorio, de sus quemaduras a la salud mental

Cuando Manu Tenorio se enteró de que el CACM estaba trazando una campaña para poner sobre la mesa la importancia a los médicos, quiso participar desde el minuto uno. "Creo que se le está perdiendo el respeto a los médicos y eso no puede ser, debemos tenerlos en un pedestal porque son quienes cuidan de nuestra salud", ha introducido el de OT. Sabe de lo que habla porque, además de haber sido paciente, su tío es médico. "Dedicó su vida a cuidar de la salud de los demás, si hubiese dedicado el mismo tiempo a tocar un instrumento sabría tocarlo todo porque estaba todo el día estudiando para darle la mayor calidad a sus pacientes".

Conocía de primera mano la labor del facultativo, pero le tocó vivirla en primera persona cuando un cuadro de luz estalló en su cara y le provocó quemaduras en los brazos y parte del rostro. “La rapidez, la eficacia y la urgencia de los médicos fueron determinantes para mi recuperación. Llegué y me metieron en quirófano”, ha narrado. Sigue teniendo secuelas, especialmente en las manos, pero insiste: “Gracias a Dios estoy bien”.

La salud mental también ha sido protagonista en su vida. En 2024, a punto de cumplir los 50, fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, TDAH. “Hoy estamos tan sumamente expuestos y sometidos a las expectativas de la gente, presionados por alcanzar unas metas y estar a la altura, y eso nos está destrozando. Antes la vida tenía otra forma de caminar”. Tenorio, que ha reivindicado el papel de la salud mental, ha puesto el acento en el vínculo entre el psiquiatra y el paciente.

La Mari de Chambao: “A mi médico le llamo Tito Emilio, es como de la familia”

Hace 21 años, cuando María del Mar Rodríguez, más conocida como La Mari de Chambao, tenía 30 años, fue diagnosticada con un cáncer de mama. “Fue un sablazo para mi familia. Pensé que me iba a morir, pero mi médico me dijo que no, que aunque la escalera era bastante empinada, la subiría”, ha recordado.

Ese médico que la trató y la curó tiene hoy un papel importante en su vida: “A mi médico le llamo Tito Emilio, es como de la familia”. En junio del año pasado, durante una revisión anual, los médicos le detectaron otro carcinoma. “Desde el diagnóstico hasta la operación, que duró cinco horas, pasaron tres meses. El alta de la cirugía la tendré en septiembre”, ha subrayado.

Su vínculo con la sanidad, especialmente con la pública, se ha forjado durante muchos años a base de diagnósticos, pruebas, controles y tratamientos. “Estamos en un error bastante gordo en no apoyar a personas que dan su vida, tiempo y esfuerzo para que no perdamos la nuestra. Tenemos que salir en masa a apoyar a los médicos, yo me levantaría y los abrazaría a todos”.

En Andalucía, según la cantante, “estamos en las mejores manos”. “Tenemos un elenco muy importante y valioso. A mí me lo han demostrado y me lo siguen demostrando en todo este tiempo”.

La crisis de los cribados de cáncer de mama que estalló el pasado octubre le ha tocado de lleno. “Lo viví con miedo porque conozco a personas que tenían un tumor y tardaron más de un año en hacerse la prueba. Una de ellas falleció y la otra está bastante grave”, ha lamentado.

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Lo ha dicho La Mari, pero Díaz de la Guardia y Tenorio han asentido con la cabeza, ratificando las palabras de la artista: “La salud es frágil. No nos damos cuenta hasta que tenemos un sustillo. Por eso, tenemos que proteger a quienes cuidan de nosotros”.