Las mejores playas de Andalucía en 2026: todas las banderas azules provincia a provincia
Málaga, con 45 reconocimientos, y Almería, con 38, lideran un listado que se reparte entre 48 municipios andaluces y que confirma el peso de la comunidad como destino de referencia para el turismo de sol y playa
Un año más, las playas andaluzas vuelven a despuntar en el reparto de banderas azules. Andalucía ha incrementado el número de banderas azules en sus costas, alcanzando un total de 143 distintivos, cinco más que en 2025, repartidos entre 48 municipios.
Las provincias con mayor número de playas reconocidas son Málaga, con 45 banderas azules, y Almería, con 38. Les siguen Cádiz, con 32; Granada, con 14; Huelva, con doce; y, finalmente, Córdoba y Jaén, con una cada una.
Listado de playas por provincia
Málaga
- Algarrobo: Algarrobo Costa.
- Benalmádena: Carvajal, Fuente de la Salud y Torrebermeja-Santa Ana.
- Casares: Ancha.
- Fuengirola: Boliches-Gaviotas, Carvajal y Castillo-Ejido.
- Málaga: Caleta, El Dedo, El Palo, La Malagueta, Misericordia, Pedregalejo y San Andrés.
- Manilva: Las Gaviotas y Sabinillas.
- Marbella: Cabopino, El Cable, El Faro, La Fontanilla, Nagüeles-Casablanca, Los Monteros, San Pedro de Alcántara y Venus-Bajadilla.
- Mijas: Calahonda, Riviera, El Bombo, El Chaparral y La Cala.
- Nerja: Burriana, Maro, Playazo-Chucho y Torrecilla.
- Torremolinos: El Bajondillo, La Carihuela-Montemar, Los Álamos y Playamar.
- Torrox: Cenicero-Las Dunas, El Morche y Ferrara.
- Vélez-Málaga: Benajarafe, La Caleta y Torre del Mar.
Almería
- Adra: Censo, El Carboncillo, San Nicolás y Sirena Loca.
- Almería: El Toyo y San Miguel.
- Balanegra: Balanegra.
- Carboneras: El Ancón, Las Marinicas y Los Barquicos-Cocones.
- Cuevas del Almanzora: Playazo-Villaricos, Pozo del Esparto, Quitapellejos y Palomares.
- El Ejido: Balerma, Levante y Almerimar.
- Mojácar: El Cantal, El Descargador, Lance Nuevo, Marina de la Torre y Piedra Villazar.
- Níjar: Agua Amarga y San José.
- Pulpí: Calipso, Los Nardos, Mar Rabiosa y Mar Serena.
- Roquetas de Mar: Aguadulce, La Bajadilla, Las Salinas, Romanillas, Playa Serena y Roquetas.
- Vera: El Playazo y Las Marinas-Bolaga.
Cádiz
- Algeciras: Getares.
- Barbate: Zahara de los Atunes.
- Cádiz: La Caleta, La Cortadura-Poniente, La Victoria y Santa María del Mar.
- Chiclana de la Frontera: La Barrosa y Sancti Petri.
- Chipiona: Camarón-La Laguna, Cruz del Mar-Canteras, La Ballena, Micaela y Regla.
- Conil de la Frontera: El Roche, La Fontanilla y Los Bateles.
- El Puerto de Santa María: Fuentebravía, La Puntilla, Santa Catalina y Valdelagrana.
- Rota: Galeones, La Ballena, La Costilla, Punta Candor, Puntalillo y Rompidillo-Chorrillo.
- San Fernando: Camposoto-El Castillo.
- San Roque: Alcaidesa-El Faro, Cala Sardina, Puerto Sotogrande y Torreguadiaro.
- Vejer de la Frontera: El Palmar.
Granada
- Almuñécar: La Herradura, Marina del Este-Los Berengueles, Puerta del Mar, San Cristóbal y Velilla.
- Gualchos-Castell de Ferro: Sotillo-Castell y Cambriles.
- Motril: Carchuna, Calahonda, Playa Granada y Playa de Poniente.
- Salobreña: La Guardia.
- Torrenueva Costa: Del Cañón-La Pelá y Torrenueva.
Huelva
- Ayamonte: Isla Canela, Los Haraganes y Punta del Moral.
- Cartaya: Caño de la Culata y San Miguel.
- Huelva: Paraje Natural Marismas del Odiel.
- Isla Cristina: La Casita Azul, Playa Central e Islantilla.
- Lepe: Islantilla y Santa Pura.
- Moguer: Del Parador-Castilla.
- Punta Umbría: Punta Umbría y El Albergue.
Córdoba
- Almodóvar del Río: La Breña.
Jaén
- Andújar: El Encinarejo.
España revalida su liderazgo
España mantiene en 2026 su liderazgo mundial en banderas azules tras alcanzar un total de 794 distintivos, 44 más que el año anterior, según ha comunicado este martes la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) en rueda de prensa. Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana encabeza el ranking de playas con 151 banderas azules repartidas en 48 municipios, nueve más que en 2025. Le siguen Andalucía, con 143 distintivos (+5); Galicia, con 118 (+10); y Cataluña, con 101.
Del total nacional, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y seis a embarcaciones turísticas, en el marco de un programa que cumple 40 ediciones consecutivas y que ya está presente en 51 países y más de 5.000 localizaciones. Asimismo, según ha indicado Adeac, España concentra el 15% de las banderas azules de playas a nivel global y suma catorce nuevos arenales distinguidos por primera vez.
Como hito histórico, desde Adeac han destacado que siete playas y dos puertos deportivos españoles mantienen este reconocimiento de forma ininterrumpida desde el inicio del programa en 1987, un logro que, según la asociación, "solo se produce en España".
Tras los primeros puestos por comunidades autónomas, destacan después Canarias (52 y +5), Baleares (33 y +1), Murcia (33 y +4), Asturias (16 y +2), Cantabria (11), Extremadura (8 y +1), País Vasco (4), Melilla (3 y -1), Ceuta (2) y Madrid (una). En cuanto a los puertos deportivos, es Cataluña quien encabeza la clasificación con 24 distinciones (+1), por delante de Andalucía (22 y +2), la Comunidad Valenciana (20 y +1), Baleares (14) y Galicia (11 y -1).
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