Un Vox que no llena Dos Hermanas pide lío para movilizar el voto en los pueblos de Sevilla: "Hay que mandar al paro al socialismo rojo y azul"

Hay que movilizar el voto para las elecciones andaluzas. Los partidos lo saben, también Vox. Santiago Abascal no se ha despegado de Andalucía desde que empezó la campaña. 'Gran acto público' anunciaba en su cartelería la extrema derecha para el primer mitin de campaña en la provincia de Sevilla. Tras pasar por Cádiz, Jaén o Motril, el líder nacional de Vox se ha dejado ver por la localidad de Dos Hermanas. Abascal desea el lío que quiere evitar Moreno a toda costa, pero también es consciente que hay que movilizar. La inmigración con la consiguiente falta de seguridad han sido, una vez más, las líneas de su discurso.

El escenario escogido ha sido la Plaza de la Mina, un reducido espacio en el centro de Dos Hermanas. Vox no ha necesitado mucho más, ya que la afluencia no ha sido tan fuerte como se esperaba: había sillas vacías. En cambio, el líder nacional de la extrema derecha no ha desaprovechado la oportunidad para cargar contra el Ayuntamiento, en manos del PSOE: "Nos han dejado esta placita, allá donde vamos tenemos impedimentos". En cambio, el número de asistentes dista mucho del registrado en los actos de anteriores campañas en la capital: reunió a 4.000 personas en FIBES durante la antesala de las elecciones generales de abril de 2019.

"Os pido que hagáis una lista de cinco personas cercanas a vosotros para que nos deis una esperanza en las urnas el día 17 de mayo", pedía Abascal con empeño a los presentes. Entre los simpatizantes que se encontraban allí había muchos jóvenes. Mejor dicho, adolescentes de apenas unos 16 años de edad que, aunque no puedan votar todavía, el líder de Vox no ha dejado escapar con una súplica para movilizar el voto. No quieren dejar ni un solo instante de pedir a los andaluces que opten por su papeleta con el fin de tener opciones para echarle un pulso a Juanma Moreno en la conformación del próximo ejecutivo en San Telmo.

"Hay que mandar al paro al PSOE y al PP"

"Pedro Sánchez, hijo de puta" se ha vuelto a escuchar en este mitin. "Ya lo siento, Pedro", respondía Abascal al tiempo que acusaba al presidente del Gobierno de "secuestrar" las elecciones: "Sánchez nacionaliza a los extranjeros para alterar el censo electoral". En la extrema derecha lo fían todo a la prioridad nacional, también en clave andaluza. "Fuera de Andalucía las fuerzas proislamistas", ha clamado Abascal que ha centrado este martes sus ataques en el colectivo de inmigrantes marroquíes. Ha cargado duramente contra ellos apeando al patriotismo que acostumbran a reclamar: "No queremos a la Andalucía de Blas Infante, sino la del rey Fernando III El Santo que echó a los moros de aquí".

De nuevo, críticas al bipartidismo. "El 17 de mayo hay que mandar al paro al PSOE y al PP", así lo indicaba el candidato a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira, que ha precedido a Abascal en el atril levantado en Dos Hermanas. Gavira se dirigía a Moreno y Montero como "el del PSOE azul y la del PSOE rojo". La campaña de está siendo contundente para dejar en el mismo escalón a populares y socialistas. "Que no te estafen". Esta frase se puede leer sobre un montaje de Juanma Moreno y María Jesús Montero en la publicidad electoral que la extrema derecha coloca en farolas o reparte en folletos. No todo queda ahí porque la subida de tono también se escenifica en los atriles. Atacaba igualmente a Moreno "el sonriente", por su alegato en defensa de la estabilidad: "Sí queremos lío para mejorar los servicios públicos. Nos jugamos cambiar Andalucía como si fuera un calcetín".

San Juan de Aznalfarache, Brenes y Cantillana: en el punto de mira de Vox

En clave provincial, el acto de Vox ha estado marcado por las críticas hacia la inseguridad que, a su juicio, viven diariamente los vecinos de San Juan de Aznalfarache, Brenes o Cantillana. En esta última localidad, el pasado mes de abril hubo cinco detenidos por "graves altercados" que fueron acusados de cometer presuntamente robos y delitos de lesiones. Los de Abascal tienen en su foco sociológico a estos tres pueblos de la provincia de Sevilla.

El himno de España cerraba el mitin de este martes. Le seguía una fuerte ovación de unos fieles jóvenes que no dejaban de pedir fotos a un Santiago Abascal que se está volcando en esta campaña. Así lo hizo en las anteriores elecciones de Extremadura, Aragón o Castilla y León. Este martes se ha plantado en el feudo histórico del PSOE en Andalucía. Los socialistas llevan gobernando en la localidad nazarena de forma ininterrumpida con mayorías absolutas desde 1983. Nada es casualidad: Vox quiere lío y movilización.