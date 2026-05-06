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La batalla por Sevilla según las encuestas electorales: la subida de Adelante Andalucía amenaza al PSOE

Los dos grandes sondeos realizados sitúan al PP con posibilidades de repetir los nueve parlamentarios mientras que Vox mantendría sus dos actas

José Ignacio García y María Jesús Montero

José Ignacio García y María Jesús Montero / Marina Casanova

Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

Sevilla, la provincia que reparte más diputados en las elecciones autonómicas (18) dejó en 2022 de ser el gran feudo socialista en Andalucía. El PP de Juanma Moreno le dio entonces un vuelco a los sondeos y a sus expectativas hasta sacar 9 diputados, cuatro más que los socialistas. Vox se quedó con dos escaños mientras que la izquierda se repartió los otros dos restantes, uno para Adelante Andalucía y otro para Por Andalucía. Este cambio no se mantuvo en las generales de un año después cuando los socialistas, con un mayor volumen de participación consiguieron resistir el liderazgo en actas y votos.

Ahora, Sevilla vuelve a ser una de las provincias clave en el pulso electoral del 17-M de 2026. El PP está convencido de su fortaleza y arraigo en la provincia con margen de crecimiento incluso en los municipios con más voto socialista como Dos Hermanas y en entornos rurales. Los socialistas, por su parte, llevan meses trabajando municipio a municipio apoyándose en sus alcaldes y concejales con la certeza de que pueden mejorar sus datos de 2022 y aspirar a un sexto acta en el Parlamento andaluz que sería clave para conseguir ese objetivo secundario de la candidatura de María Jesús Montero: mejorar los resultados de hace cuatro años. Es además la provincia a la que pertenece y por la que se presenta la ex vicepresidenta, como ya hizo en las últimas elecciones generales.

¿Qué dicen las encuestas?

Las dos grandes encuestas realizadas en las últimas semanas (el CIS y el Centra) plantean un escenario con muchas coincidencias y una incógnita: si el crecimiento de Adelante Andalucía, con una gran proyección en la campaña electoral, puede acabar restando opciones al PSOE en sus expectativas de crecer en el número de parlamentarios.

Las dos encuestas coinciden en situar a Adelante Andalucía con dos diputados por delante de la coalición Por Andalucía e incluso de Vox (aunque con el mismo número de escaños). Este crecimiento altera los repartos de los diputados en función de los restos aunque de forma distinta según el análisis de cada uno de los sistemas de encuestas.

El CIS mantiene la fortaleza del PSOE, que podría incluso subir a seis diputados, y deja la pelea entre Vox y PP que se disputarían un diputado: Vox estaría entre uno y dos mientras que el PP se movería en una horquilla de entre ocho y nueve.

Noticias relacionadas y más

El barómetro del Centra, publicado este martes, castiga sin embargo al PSOE a quien deja en cuatro diputados, obteniendo así su peor resultado en la provincia de Sevilla y dejándose un escaño respecto a hace cuatro años. Una caída a costa de Adelante que consolidaría su segundo diputado. PP y Vox estarían en situación de mantener sus mismos resultados de hace cuatro años.

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