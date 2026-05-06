El nuevo ERE de Bimbo impactará en los trabajadores de sus factorías de Sevilla y Málaga

Bimbo ultima un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España por "causas organizativas" que afectará previsiblemente a cerca de 86 trabajadores en España, según ha informado CCOO en un comunicado del que se ha hecho eco Europa Press. En concreto, este nuevo ajuste de plantilla, el cuarto de la multinacional en seis años, afecta a la logística de los centros de trabajo de A Coruña, Sevilla, Málaga y Murcia.

Empresa y sindicatos constituyeron este martes la mesa negociadora de este ERE y ahora tienen un mes para alcanzar un acuerdo. Desde UGT en Málaga entienden que la justificación dada por la empresa "no se ajusta a las consecuencias que se plantean, con una transformación de sus centros que llevaría a una centralización de su actividad en centro logístico que la compañía adquirió en Torrejón y una organización logística que debemos estudiar en profundidad durante este periodo de consultas".

"Una pérdida muy importante de personas trabajadoras"

"En principio, entendemos que no se puede justificar el despido por una serie de cambios que, finalmente, tienen como pretensión la sustitución de la mano de obra por redes de reparto y distribución que no tienen otro fin que el aumento de ganancias de la empresa a costa del sacrificio de puestos de trabajo tras los que se encuentran familias que necesitan ese empleo para llegar a fin de mes", ha recogido UGT en una nota.

Por otra parte, la explicación en torno a la centralización del trabajo en Torrejón "no tiene sentido desde la perspectiva de que los empleos de los que se pretende prescindir no serían ofertados en este centro a las personas propuestas para despido, propiciando una pérdida muy importante de personas trabajadoras que forman el equipo que ha sostenido y sostiene a esta gran empresa con su esfuerzo y con su trabajo".

Cuatro ERE desde 2019

Por su parte, CCOO ha denunciado que Bimbo Donuts Iberia "sigue desmantelando" su red de distribución y ventas, ya que desde 2019 ha presentado cuatro expedientes de regulación de empleo de ámbito nacional sobre sus centros logísticos. Los últimos afectados son los de A Coruña, Sevilla, Málaga y Murcia, mientras que hace unos años también cerró Bilbao y Zaragoza, tras poner sobre la mesa otros dos ajustes de ámbito local.

El secretario general de CCOO en Bimbo, David García Hermana, ha reconocido que "nada hacía esperar esta medida" sobre todo después de que en abril, empresa y sindicatos firmaran un nuevo convenio colectivo y ni siquiera haya dado tiempo a pagar los atrasos y a actualizar los nuevos valores a las tablas salariales. "Esto roza la mala fe", ha lamentado García Hermana, antes de recordar que la "falta de sensibilidad" de la panificadora vuelve a quedar patente.

El sindicato ha advertido de que las "decisiones por cuentagotas" adoptadas por la empresa generan una "incertidumbre inasumible" para los trabajadores y señalado que esta situación ha generado un "clima laboral de mucha tensión y pone a la empresa a las puertas de un conflicto". CCOO ha recordado que hace cuatro años Bimbo Donuts Iberia puso en marcha la concentración de sus delegaciones de ventas en un 'picking center' y ahora plantea concentrar la logística de toda la Península en solo dos centros (Madrid y Barcelona), por lo que nada asegura la continuidad del resto de la red de distribución y venta que la compañía tiene en España y Portugal.