La borrasca en Andalucía traerá un desplome de temperaturas: 4 grados en unas pocas horas y las lluvias llegan al martes

La llegada de la borrasca a la península y a Andalucía este fin de semana traerá consigo una bajada importante de la temperaturas en la región junto con lluvias, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por El Correo de Andalucía. Un desplome que comenzará el sábado y seguirá en principio hasta el martes.

Claro descenso de temperaturas

El paso del viernes al sábado deja un descenso claro de las temperaturas máximas en buena parte de Andalucía. El recorte es especialmente visible en el interior y en zonas del valle del Guadalquivir: Sevilla baja de 27 a 23 ºC, Córdoba de 26 a 23 ºC, Granada de 24 a 21 ºC y Jaén de 25 a 22 ºC. En algunos puntos el descenso alcanza los 4 ºC, como en Morón de la Frontera, Loja, Linares, Alcalá la Real o Ronda. En cambio, el litoral acusa menos el cambio, con valores prácticamente estables en Cádiz, Algeciras, Isla Cristina o Almería.

Ese enfriamiento no parece prolongarse con la misma intensidad durante los días siguientes. El domingo las máximas tienden a recuperarse en muchas zonas del interior oriental y central, con subidas en Granada, Jaén, Córdoba o Écija, aunque el ambiente sigue más fresco en áreas del oeste, especialmente en Huelva, y en puntos de montaña como Ronda. El lunes se mantiene una situación bastante contenida, sin volver de forma general a los valores más altos del viernes: Sevilla queda en 22 ºC, Córdoba en 24 ºC, Jaén en 24 ºC y Granada en 24 ºC. Las mínimas, por su parte, no muestran un desplome; incluso suben ligeramente del viernes al sábado en muchas localidades, por lo que el cambio se nota sobre todo durante las horas centrales del día.

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Las lluvias se alargan al martes

La previsión de Aemet pronostica que las lluvias se alarguen hasta el próximo martes desde este sábado 9 de mayo. La llegada de la borrasca a Andalucía mantiene todavía una incertidumbre alta, por lo que habrá que seguir la evolución este sistema de bajas presiones en los próximos días. Los últimos escenarios apuntan a un cambio de tiempo a partir del fin de semana, con lluvias que podrían extenderse por buena parte de la comunidad entre el sábado y el domingo, acompañadas de un descenso notable de las temperaturas máximas. Además, la inestabilidad podría no limitarse al fin de semana y las precipitaciones llegarían incluso hasta el martes, aunque la distribución, intensidad y duración de las lluvias dependerán de cómo evolucione la borrasca.