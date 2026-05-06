El flamenco llegará a las aulas tres años después: Andalucía aprueba el plan estratégico que reclama el sector

El flamenco es ley en Andalucía desde 2023, pero hasta ahora no se ha podido desarrollar. Tres años después de su aprobación y tras las demandas del sector, el Gobierno de Juanma Moreno quiere darle un nuevo impulso con el Plan General Estratégico del Flamenco que ordenará recursos y lo llevará a las aulas. Un instrumento "básico y esencial" para alcanzar el objetivo principal: "Cuidar el flamenco".

Este plan viene establecido por la propia ley que aprobó el Parlamento de Andalucía, donde se apunta que esta medida servirá de base para cualquier programa que la Junta quiera establecer a partir de este momento. Así, su puesta en marcha, una reclamación del sector desde la aprobación de la norma, resulta fundamental para el desarrollo de la misma, ya que la dotará de contenido y le dará los recursos económicos necesarios.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha destacado la importancia de esta decisión tomada por el Gobierno de Moreno. Así, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que en este nuevo plan "han participado peñas artistas, profesores y el máximo objetivo es cuidar del flamenco como un arte vivo, patrimonio cultural y sector económico".

Un diagnóstico "exhaustivo" del sector

Aunque el plan debía estar aprobado, según la norma, 18 meses después de la ley, su puesta en marcha ha tardado en llegar más de lo esperado. Ahora, tras su publicación en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, deberá tener una duración de seis años, aunque se podrá prorrogar hasta cuatro más, y cualquier modificación en su desarrollo debe ser aprobada por la Comisión Asesora del Flamenco.

La puesta en marcha debía ser impulsada por la Consejería de Cultura y no fue hasta la vuelta de Patricia del Pozo al frente de la cartera, cuando se retomó. El texto, "fruto de un diagnóstico exhaustivo del sector", tiene como objetivos garantizar la protección, conservación, investigación y difusión del flamenco como patrimonio cultural de Andalucía. Además, aspira a reforzar la posición de este arte tan andaluz en las políticas culturales de la administración pública.

El plan de la Consejería de Cultura y Deporte se ha hecho con la colaboración de hasta 237 personalidades del sector de toda Andalucía. En total, el proyecto recopila 630 propuestas surgidas de ocho paneles distintos, uno por cada una de las provincias en los que participaron profesores, peñas, artistas y expertos. Además, se ha desarrollado otro encuentro para valorar la dimensión internacional del flamenco.

Entre otros objetivos, el plan aspira a buscar la profesionalización del sector, la integración del flamenco en el sistema público educativo -que Del Pozo ya intentó en una modificación del programa de materias-. Así, tratará de potenciar el flamenco como un motor de desarrollo económico y cultural para favorecer el emprendimiento en el sector, darle una proyección internacional y promover su difusión hacia un nuevo público.