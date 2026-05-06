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Andalucía lidera la estrategia de sostenibilidad de Heineken España: Sevilla y Jaén ya superan sus objetivos de ahorro de agua

En el último ejercicio, la compañía ha movilizado alrededor de 10 millones de euros en innovación ambiental e iniciativas de acción social

Factoría de Heineken en Sevilla.

Factoría de Heineken en Sevilla. / Heineken

El Correo

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Sevilla

Heineken España, la cervecera de marcas como Heineken, Cruzcampo, Amstel o El Águila, cierra su hoja de ruta 2025 con unos logros históricos en materia de sostenibilidad al convertirse en la primera cervecera de España y el primer país de la compañía en el mundo en elaborar todos sus productos (cervezas, ciders y tinto de verano) con 100% energía renovable, ha señalado en una nota de prensa. "Este hito, que le convierte en referente en descarbonización industrial, refuerza su competitividad y reafirma su compromiso medioambiental y social alcanzando, cinco años antes que su matriz, sus objetivos en materia de sostenibilidad", ha abundado..

En un entorno marcado por la volatilidad de los precios energéticos, las tensiones geopolíticas y la creciente presión regulatoria y social por la acción climática, "esta apuesta por la sostenibilidad se revela como una decisión estratégica de liderazgo ante la incertidumbre," ha añadido. "Porque más allá de impulsar su autonomía energética, contribuye a construir un futuro más próspero. Su informe ‘Sostenibilidad en Cifras 2025’ detalla los avances ambientales y sociales de la compañía en este último ejercicio, en el que Heineken España ha movilizado alrededor de 10 millones de euros en innovación ambiental e iniciativas de acción social", ha indicado.

Cadena de valor local como piedra angular

Bajo el posicionamiento Mundialmente Locales la cervecera consolida así su cadena de valor local como piedra angular de una forma de entender el negocio líder, pionera y responsable que pone toda su potencia global al servicio de los que tiene más cerca, con máximo respeto por lo nacional y propósito de crecimiento.

“2025 ha sido un verdadero punto de inflexión, alcanzando el hito al que nos comprometimos hace un lustro. Hemos demostrado que la ambición, la innovación y la colaboración público-privada pueden acelerar una transformación profunda que genera valor compartido. Y que la sostenibilidad es un verdadero motor de crecimiento y liderazgo”, ha afirmado Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Heineken España. “Desde la producción con 100% energía renovable y una gestión hídrica ejemplar, hasta el apoyo a nuestras comunidades y el impulso del talento joven, estamos construyendo un modelo de negocio que no solo prospera, sino que tiene un impacto positivo y medible en todo el territorio”, ha subrayado.

Menos emisiones netas, circularidad integral y más agua disponible

En materia medioambiental, los avances son tangibles hasta alcanzar 100% de energías renovables en producción en diciembre de 2025, apostando por las energías renovables y reduciendo sus emisiones en toda su cadena de valor gracias a sus iniciativas en agricultura regenerativa, el uso de un 99% de materias primas de origen sostenible y su trabajo con los proveedores de packaging, logística y refrigeración.

"El reparto de última milla con vehículos eléctricos que realiza en 13 ciudades españolas (Sevilla, Madrid capital, Leganés, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Málaga, Bilbao, Córdoba, Cádiz, Ciudad Real, Tortosa, Sitges y Jaén) es un buen ejemplo, contribuyendo a reducir en un 20% las emisiones de CO2e en logística", ha enfatizado.

Ahorro de agua y estrés hídrico

En materia de agua, sus fábricas ya consumen un 45% menos agua que en 2008, con una ratio de 2,683 litros de agua por litro de cerveza elaborada que ya supera el objetivo marcado por el grupo Heineken para zonas de estrés hídrico en el caso de Sevilla y Jaén.

Además, ha explicado la compañía, en 2025 se retornaron 2.900 millones de litros de agua a las cuencas de los ríos que nutren sus fábricas, un nuevo récord que casi duplica el objetivo de 1.500 millones necesario para alcanzar un volumen equivalente al que contienen todas las cervezas, cider y tinto de verano que elabora en España.

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También destaca su apuesta por la circularidad, que se sustenta en la certificación de sus cuatro fábricas como "Cero Residuos a Vertedero"4, un 98,7% de residuos valorizados, un 86% de formatos reutilizables en hostelería o las 26 vidas que acumulan sus botellas de cerveza. 

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