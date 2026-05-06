Juan y Medio, un defensor de Andalucía que este miércoles visitará El Hormiguero: "Es el destino número uno del mundo, no hay ningún jubilado gaditano en Oslo"

Si un rostro representa el sentimiento andaluz y el orgullo por su tierra es el del presentador y comunicador Juan y Medio, mítico conductor del programa 'La tarde, aquí y ahora' de Canal Sur que en cada una de sus intervenciones y entrevistas aprovecha para mostrar su fervor por la comunidad y las riquezas de cada una de sus provincias.

Una pasión que se prevé que muestre de nuevo en su próxima visita al programa de Pablo Motos 'El Hormiguero', que llevará al almeriense a acudir al espacio de Antena 3 para hablar de su reciente participación en Mask Singer como investigador, así como para hacer un repaso a su amplia trayectoria televisiva.

Su próxima visita a 'El Hormiguero' y su trayectoria en televisión

Un recorrido vital y profesional que le ha llevado a convertirse en una de las personalidades más influyentes y queridas de Andalucía, y uno de sus mejores embajadores de la comunidad allí donde va a través de sus constantes alabanzas al territorio.

Es lo que pasó el pasado verano durante su entrevista en el podcast 'La Pija y la Quinqui' celebrado en Sevilla, en el que el comunicador no dudó en sacar pecho de Andalucía y asegurar que "no hay un gaditano que cobre su pensión en Oslo, pero noruegos en España y en Cádiz a patadas".

La reflexión que dejó Juan y Medio en su entrevista en Sevilla

Con estas palabras, el presentador quiso mostrar los motivos por los que cada vez más turistas extranjeros escogen Andalucía no solo para sus vacaciones, sino como destino en el que residir y disfrutar de su jubilación.

"Hay un detalle que a mi me llamó poderosamente la atención y que dice mucho de nosotros. Cuando el mundo atravesó la pandemia, la gente pasó mucho miedo y mucha soledad. Y apareció la vacuna y la gente volvió a tener esperanza", comenzó narrando Juan y Medio.

Andalucía como destino deseado tras la pandemia

Tras esto, aseguró: "La gente se volcó en su vida en lo que quería y se fue a Internet. Y quiso averiguar a dónde irían en caso de que tuvieran dinero. Y el destino número uno del mundo fue Andalucía".

Pero, a pesar del amor que siente por su tierra, Juan y Medio explicó que no se trata de "nacionalismo andaluz", sino de un sentimiento de orgullo por el pensamiento generalizado existente en la población de todo el país y el extranjero sobre la calidad de vida, el buen clima, la gastronomía y la forma de ser de sus habitantes.

"No soy nada nacionalista andaluz", aclara el presentador

"No soy nada nacionalista, ni siquiera nacionalista andaluz. El hecho de que alguien piense que si pudiera conocería Andalucía me parece brutal, porque no es producto de una campaña, sino de una corriente humana universal", señaló.

Y como ejemplo de esta corriente, lanzó una idea que consiguió despertar las carcajadas del público que se encontraba presente durante la grabación del podcast: "No hay un gaditano que cobre su pensión en Oslo, pero noruegos en España y en Cádiz a patadas. Porque allí te mueres de asco y de frío".