Juanma Moreno hace de DJ: estas son las canciones que ponen la banda sonora a su campaña para el 17M

Antes los esfuerzos en campaña se centraban en llenar los mítines, ahora todo se juega en las redes sociales. En el PP lo saben. Juanma Moreno ha compartido con sus seguidores cuáles son sus temas musicales preferidos. Su playlist está en Spotify y, como no podía ser de otra manera, se denomina Con la fuerza de Andalucía. Es el lema de la campaña del Partido Popular con el que optan a revalidar la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. Moreno escucha estos días una treintena de canciones, en gran parte, de artistas andaluces. De nuevo, la marca Juanma.

"La música es cultura y bienestar". De vuelta del mitin celebrado este martes en Granada, el presidente de la Junta se pasó un rato por sus perfiles en redes para dar a conocer su gusto en lo musical. "Aprovecho estas horas de menos llamadas y mensajes para compartir mi playlist. Por si os gusta", apuntaba Moreno en un vídeo desde el coche en su regreso desde la capital granadina. "Me gusta la música porque me serena muchísimo. Me evade del ajetreo del día", destacaba el líder popular.

La playlist recoge un total de 32 canciones. Entre los artistas que escucha el candidato del PP a la reelección, está en cabeza Kilómetro Sur. El himno creado por el partido para la campaña de las andaluzas del 17 de mayo. En esta línea, también aparece el tema Andalucía Porvenir de Chico Pérez, una pieza a piano del joven compositor de Jaén creada para la campaña oficial de la Junta para el acto institucional del 28F en 2025.

Pop, flamenco y muchos artistas andaluces

Por otro lado, destacan clásicos como Mi gran noche de Raphael, junto a temas del pop alternativo, flamenco o latino como El principio de algo del grupo La La Love You y A contracorriente, de Álvaro Soler y David Bisbal. También, hay espacio en la música de Juanma Moreno para temas de indie rock o pop rock alternativo, como La Salvación de Arde Bogotá o La Mujer de Verde de IZAL.

La idiosincrasia de Andalucía con sus aires flamencos no se queda tampoco atrás: nada es casualidad. Moreno Bonilla escucha La calma de El Kanka, la bulería Aire de José Mercé, Por si mañana de Antoñito Molina, Bamboléo de los Gipsy Kings y hasta el sevillano grupo Siempre Así con su tema Te Estoy Queriendo Tanto. El cartel lo completan otros artistas como Viva Suecia, Lori Meyers, Alejandro Sanz, Rocío Soto, Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Pablo Alborán o Abraham Mateo.

"Hay una fuerza que nos iguala a todos"

Son temas con los que el presidente quiere transmitir el mensaje de estabilidad que lleva repitiendo desde que empezó la campaña. Así lo recoge también el spot que el PP andaluz ha construido alrededor de su eslogan oficial "Con la fuerza de Andalucía". Con su propia voz como hilo conductor, Moreno habla de la fuerza motriz, de la gravedad, de la fuerza “que brota del alma”, de la que levanta persianas cada mañana o de la de quienes ayudan y acompañan. La pieza combina una música épica, una locución cuidada e imágenes de fuerte carga emocional, como las inundaciones en Grazalema, para construir un mensaje que evita la confrontación directa y se aleja de los asuntos más sensibles que han tensionado a su Gobierno en los últimos meses.

En menos de un minuto, su último mensaje apela directamente a las emociones: "Hay una fuerza que nos iguala a todos, la fuerza del voto, una fuerza que sale del corazón". Moreno recurre así a uno de los mecanismos clásicos de toda campaña electoral: conectar el voto con una emoción compartida.