Juanma Moreno exige disculpas a una diputada del PSOE por pedir a los andaluces que "se levanten del sofá" el 17M: "Me duele cuando se tira de tópicos"

Juanma Moreno ha salido en defensa del "compromiso de los andaluces" este miércoles en su pueblo natal. "Me duele cuando se tira de tópicos para hablar de Andalucía". El presidente andaluz ha pedido una rectificación al PSOE por llamar a los andaluces a "levantarse del sofá". El candidato del PP ha aprovechado la primera semana de la campaña de las elecciones andaluzas para "pasear" por Alhaurín el Grande donde se ha mostrado cercano con las personas mayores.

La portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, publicó ayer un post en X donde se mostraba convencida de que "Andalucía se levantará del sofá" tras las elecciones del 17 de mayo. Ante estas palabras, la respuesta de Moreno no se ha hecho esperar.

"Me duele cuando se tira de tópicos", ha apuntado el presidente en respuesta a la dirigente socialista. "Defendemos la dignidad del trabajo y el compromiso que tenemos en nuestra tierra", ha sostenido Juanma Moreno. "Esta señora no conoce a los andaluces", destacaba mientras puntualizaba que no permitirán "ofensas" hacia los habitantes de la comunidad. "Esa responsable debe pedir disculpas", ha matizado el presidente de la Junta, al tiempo que defendía que "el pueblo andaluz es honesto y nuestra tierra es de las comunidades con menor absentismo laboral de toda España".

También, el secretario general del PP, Miguel Tellado ha cargado contra Mínguez en redes sociales: "Qué falta de respeto tan grande a los andaluces. El sanchismo solo sabe robar, mentir e insultar", ha expresado Tellado. La socialista ha matizado que se refería a un absentismo en clave electoral. "Querido Miguel, llamar a votar no es faltar al respeto. Lo dice hasta el himno de Andalucía ¡Andaluces, levantaos!". Mínguez ha añadido que los populares tienen "miedo a la movilización".

Precisamente, Moreno ha llamado este miércoles de nuevo a la movilización del voto para llegar a la "mayoría suficiente". El presidente andaluz pide no bajar la guardia: "Las encuestas dicen que somos los favoritos, pero tenemos escaños en el aire, uno en Málaga". Del mismo modo, ha vuelto a apelar a la estabilidad y ha asegurado que, de lo contrario, "las cosas van a empeorar". Un nuevo alegato en contra del lío que el PP lleva repitiendo día tras día desde que se anunció la cita electoral. "No somos los de las voces ni los insultos, porque las cosas funcionan mejor con un marco de convivencia en concordia".

Contra la soledad no deseada

Desde la plaza donde jugaba de pequeño al fútbol, Moreno ha querido poner el foco en las personas mayores. Muchos de ellos lo respaldaban en el lugar. "Estamos con vosotros y os vamos a arropar todos los días", ha señalado el presidente de la Junta al anunciar un Plan Especial para apoyar a los ancianos que sufren la soledad no deseada. "Necesitan el amparo de la administración", por lo que pondrán "los recursos económicos y materiales necesarios". Moreno ha señalado que las personas que se sienten solas en los últimos instantes de su vida "son más vulnerables y se sienten tristes".

No es casualidad que el candidato del Partido Popular haya elegido su pueblo natal para anunciar esta medida. Juanma Moreno está acostumbrado a darse un recorrido por Alhaurín El Grande en cada campaña electoral: "Siempre impongo estar aquí, me da bienestar físico y mental al reencontrarme con mis recuerdos". "Te queremos Juanma", decían los simpatizantes entre aplausos. "Y yo también", respondía en voz alta el presidente.

Esta localidad malagueña del Valle del Guadalhorce es el municipio de más de 20.000 habitantes que recabó un mayor apoyo hacia el PP (un 60% de los votos) en las autonómicas de 2022, según ha indicado el presidente andaluz. "Me ha traído suerte estar aquí", ha destacado al tiempo que ha llamado a reeditar el resultado el próximo 17 de mayo. En un recorrido de apenas 260 metros, Moreno ha transitado por algunas de las calles principales de la localidad antes de comparecer ante los medios de comunicación. El candidato del PP a la reelección estuvo en Granada este martes, mientras el pasado fin de semana pasó por varios pueblos de Córdoba y la localidad sevillana de Dos Hermanas.