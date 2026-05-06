María Jesús Montero promete un escudo social andaluz por la guerra de Irán con ayudas de 350 euros por hogar

María Jesús Montero apoya buena parte de su estrategia electoral en su perfil y experiencia como gestora de servicios públicos como consejera y como ministra. Para relanzar este mensaje, cuando apenas quedan diez días para el 17M, la candidata socialista se ha reforzado con el ministro mejor valorado del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, y con una propuesta de calado que hasta ahora no se había abordado en la campaña electoral: la creación de un plan de choque y un escudo social andaluz para proteger a familias y empresas de los efectos de la guerra de Irán. El modelo desarrollado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero de más alcance, y gestionado con recursos de la Junta de Andalucía.

"Vienen momentos muy difíciles en el ámbito geopolítico y económico. La Junta de Andalucía ha preferido inhibirse de su responsabilidad. Por eso, pondremos en marcha un plan andaluz de protección ante la crisis energética de la guerra de Irán. Las guerras no se paran desde San Telmo pero sus consecuencias, sí. Esa es la diferencia entre un gobierno que espera y que se hace cargo. ", explicó la candidata socialista, María Jesús Montero, quien de esta forma volvió a introducir el conflicto bélico y el 'No a la Guerra' en la campaña electoral como argumento para movilizar al electorado.

El escudo social planteado por la candidata socialista durante el desayuno organizado por Europa Press en la Fundación Cajasol recoge en primer lugar repartir a todos los hogares andaluces un "choque poder adquisitivo" de entre 150 y 350 euros para familias con rentas bajas aumentada para las familias en situación de vulnerabilidad y para aquellos que residan en pequeños municipos con más dificultades a la hora de realizar desplazamientos.

La ayuda directa aumentará incluso algo más para aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo afectados por un ERTE en sectores perjudicados por los efectos del conflicto bélico. En este caso, Montero propone un complemento de entre 50 y 100 euros adicionales a la prestación estatal.

Para las empresas que más sufran el efecto del incremento del coste energético, el PSOE propone una línea de avales de 100 millones de euros para empresas afectadas, un programa de incentivos para los sectores agrarios y pesqueros y un programa de actuaciones específico para el entorno rural: un fondo específico para facilitar la compra de fertilizantes para "reducir la dependencia externa".

Transporte gratuito y refugios climáticos

El transporte público, como viene siendo habitual en los planes extraordinarios puestos en marcha por el Ejecutivo central, formará parte de este plan con la creación de un abono andaluz de movilidad universal que integre todos los servicios públicos (en la línea ya esbozada por el Ministerio de Transportes). Este plan conllevará, además, la gratuidad para los menores de 18 años y los estudiantes del sistema público andaluz.

Dado el aumento previsto de los costes del suministro eléctrico en los hogares, el PSOE recoge en su escudo social un plan de "refugios climáticos" que tendrá que ser coordinado con los ayuntamientos. "Medidas para facilitar el acceso a piscinas municipales, centros públicos, espacios seguros o transporte hacia municipios cercanos".

Susana Díaz, Celis y Manuel Chaves

Este plan de Montero fue lanzado en un acto en el que estuvo arropada especialmente por el ministro de Economía Carlos Cuerpo quien elogió la "capacidad de trabajo y esfuerzo" de su ex compañera de gobierno: "Cuando todas las luces se han apagado, las de María Jesús siguen encendidas. Siempre está ahí. Es una negociadora justa e implacable".

Montero consiguió reunir también a distintos sectores socialista en un gesto de unidad ante una campaña compleja que ya tuvo su reflejo en las listas electorales. Compartieron imagen con ella, la ex presidenta Susana Díaz, el ex presidente Manuel Chaves; el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, el secretario de los socialistas sevillanos, Javier Fernández, o el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín.