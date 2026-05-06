Las playas del Campo de Gibraltar concentran el 35% del alga asiática de Andalucía: la "catástrofe ambiental" se concentra en Tarifa, Zahara y Los Caños

El alga asiática es un auténtico quebradero de cabeza para las administraciones locales andaluzas y la Junta. El dato que mejor refleja el crecimiento de esta especie invasora, que llegó hace diez años a las aguas del Estrecho, es el montante de las ayudas prestadas a los municipios por parte del Gobierno regional. Si en 2022 fue de 142.399 euros, en 2025 se pasó a los 493.000 euros. Para este 2026, el presupuesto ya supera los 500.000, alcanzando el total en estos años 1.729.827,09 euros. En Tarifa se han llegado a retirar 11.000 toneladas de este alga en un solo verano. Algunos municipios ya han señalado que se trata de "una catástrofe ambiental con graves consecuencias económicas"

Estos datos están recogidos en el "Informe-propuesta para la declaración de situación de fuerza mayor derivada de la proliferación masiva del alga exótica invasora rugulopteryx okamurae en el litoral andaluz, con objeto la exención del impuesto de depósito en vertedero". El documento, elaborado para la execión del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertederos, explica que el alga "sigue con su proceso de invasión en Andalucía, región en la que ha colonizado las cinco provincias costeras -Cádiz, Huelva, Málaga, Granada y Almería".

De hecho, explica que "actualmente existe una presencia inmensa de alga asiática en la parte occidental de la provincia de Málaga y en Cádiz. Respecto al estado de las otras provincias andaluzas, Huelva cuenta con el factor de los fondos arenosos que no son favorables a esta alga, aun así, se está expandiendo en sus costas, sólo que a un ritmo inferior a Cádiz; Granada está invadida en gran parte, y Almería cuenta con una amplia representación en Aguadulce, Roquetas de Mar y el Parque Natural de Cabo de Gata".

"El cálculo, a la baja, es que, por ejemplo, la zona del Estrecho de Gibraltar produce una biomasa estimada en 100.000 toneladas de peso fresco, que, en función de los vientos llega a la orilla de diferentes municipios costeros como Algeciras, Barbate, Ceuta, Conil, La Línea, Estepona, Marbella y Tarifa", señala el documento.

Esto afecta al turismo y a la pesca. De hecho, el estudio señala que "los pescadores tratan de librarse de ellas en un lugar seguro, como en el puerto, pero la premura de su trabajo hace que en muchos casos las arrojen en distintas zonas donde desarrollan su actividad, lo que aumenta la dispersión e invasión de la especie".

Las 11.000 toneladas en Tarifa

Los municipios que "vienen soportando desde hace años una presión extraordinaria derivada de la retirada de biomasa" son Tarifa, Marbella, Algeciras, La Línea, Barbate, Zahara de los Atunes o Los Caños. Muchos de estos ayuntamientos han tenido que solicitar ayudas económicas a las administraciones como ya se ha destacado.

El municipio que más dinero invirtió el último año fue Tarifa, con 150.00 euros. Es el que más dinero ha destinado sin duda a la retirada del alga, superando los últimos tres años los 100.000 euros. Le sigue Barbate, donde se encuadran otras localidades como Zahara o Los Caños, con grandes playas. Han pasado de destinar 18.000 euros para retirar a la especie invasora a solicitar 137.500 euros el último verano.

Pérdidas anuales de 3,3 millones de euros en Tarifa

El documento señala que el impacto económico está ligado a la gestión de la retirada de arribazones en las playas, al sector pesquero y al sector turístico. Una investigación de la Universidad de Sevilla cifra en 3,3 millones las pérdidas anuales en Tarifa por el alga invasora.

Además, hay costes extraordinarios. El estudio señala que este alga es imprevisible en volumen y frecuencia, requiere actuaciones urgentes y reiteradas e implica costes muy elevadas de recogida, transporte y eliminación.

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En total, el coste estimado medio es de 30 euros por tonelada para la eliminación de este alga. El coste medio por municipio, por tanto, sería de unos 150.000 euros.