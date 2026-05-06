Psicólogos en Primaria, hospitales de día y protocolos en los colegios: la Junta aprueba un nuevo plan de salud mental hasta 2029

En 2025, las Unidades de Salud Mental Comunitaria de Andalucía atendieron ya a 480.736 personas con problemas de salud mental, de las cuales 92.049 son menores de edad. La detección temprana aumenta y la demanda, por lo tanto, también. Una de cada cuatro personas sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida y entre 1,5 y 2,5 personas de cada mil tienen ya un problema grave de salud mental.

La salud mental se posiciona como uno de los grandes desafíos de la sociedad en pleno 2026. Por ello, este miércoles la Junta de Andalucía aprueba en Consejo de Gobierno su plan más ambicioso para prevenir, tratar y garantizar el cuidado de la salud mental en la comunidad. Así lo anunció el propio Consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en un acto del PP en Jerez de la Frontera en plena carrera a las elecciones del 17M.

Con una inversión de 195 millones de euros, el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía 2026-2029, conocido como PESMA-A, se convertirá en la hoja de ruta de la comunidad para mejorar el bienestar emocional de la población andaluza y prevenir y garantizar una "atención integral, equitativa, accesible, de calidad y centrada en las personas".

El nuevo plan supone, según la Junta, “un paso importantísimo” hacia un modelo comunitario integrado, orientado a la prevención, la detección precoz y la atención integral de los problemas de salud mental y las adicciones. El PESMA-A se estructura en seis líneas estratégicas, 13 objetivos, 51 programas y 200 actuaciones concretas.

Psicólogos clínicos en Atención Primaria

Entre las medidas más destacadas figura la implantación de programas de educación emocional en centros educativos y entornos familiares. Estas actuaciones buscarán detectar de forma precoz conductas de riesgo en adolescentes, para lo que se prevé formar a docentes, familias y profesionales, además de desarrollar programas específicos de prevención del suicidio.

El plan también contempla una apuesta por la intervención comunitaria, con la incorporación de profesionales de psicología clínica en Atención Primaria, la creación de centros de escucha comunitarios, campañas de sensibilización en empresas y un refuerzo de la coordinación entre los sistemas sanitario, social y educativo.

Hospitales de Día infantiles para salud mental

Otra de las prioridades será la atención infanto-juvenil. En este ámbito se prevé la creación de hospitales de día, equipos especializados en las unidades de salud mental comunitaria, unidades de hospitalización breve y recursos residenciales para menores con problemas de adicciones. Además, se habilitarán programas ambulatorios específicos para menores de 18 años y atención especializada para trastornos del espectro autista, TEA, y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH.

Desde 2019, la comunidad ha incorporado 370 profesionales especializados a la plantilla del Servicio Andaluz de Salud, hasta alcanzar los 3.250, y ha destinado 21 millones de euros a infraestructuras

Para los casos de mayor complejidad, el PESMA-A incluye la creación de redes asistenciales específicas para trastornos de la conducta alimentaria, programas dirigidos a personas con trastornos de personalidad y actuaciones para personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental. Asimismo, se impulsarán unidades integradas para la atención de la patología dual.

El documento incorpora también una línea de trabajo centrada en la humanización y la participación social de las personas con enfermedad mental. Entre sus medidas figuran el desarrollo de centros de día basados en actividades motivacionales, programas de sensibilización para reducir el estigma social, nuevos recursos residenciales y redes de apoyo mutuo entre personas con experiencia en salud mental y adicciones.

Atención a colectivos vulnerables

La atención a colectivos vulnerables será otro de los ejes del plan. En este apartado se incluyen actuaciones específicas para mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual, personas internas en instituciones penitenciarias, mayores, personas sin hogar y personas en situación de dependencia.

La aprobación del plan llega tras una etapa de refuerzo de los recursos destinados a salud mental en Andalucía. Desde 2019, la comunidad ha incorporado 370 profesionales especializados a la plantilla del Servicio Andaluz de Salud, hasta alcanzar los 3.250, y ha destinado 21 millones de euros a infraestructuras.

Actualmente, Andalucía cuenta con cuatro unidades de hospitalización infanto-juvenil, tres unidades específicas para la atención a trastornos de la conducta alimentaria y 24 equipos de tratamiento intensivo comunitario. Además, las enfermeras referentes de los centros educativos han recibido formación para detectar de forma temprana problemas de salud mental.

La Junta destaca también que Andalucía dispone del primer Consejo de Salud Mental de España, del primer programa de prevención de la conducta suicida y de un código de suicidio. Con el nuevo Plan Estratégico, el Gobierno andaluz pretende dar respuesta a las necesidades de las personas con problemas de salud mental y adicciones, así como a sus familias.