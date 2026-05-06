Este el pueblo cordobés donde nació Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía a la Junta el 17M: cruza influencias judías, musulmanas y cristianas

Más allá de los programas electorales, indagar en los raíces de los candidatos -especialmente su infancia- supone, en ocasiones, el contrapunto a la intensidad de una campaña electoral que se sucede a golpe de declaración. Antonio Maíllo es de los candidatos a las elecciones del 17M que más reconocen los votantes. Junto a la socialista María Jesús Montero, es otro veterano que regresa a las filas autonómicas después de varios años de receso. Todos saben quién es, pero quizás desconozcan sus orígenes: nació en un pueblo de Córdoba y creció entre los oficios tradicionales de sus padres.

Aunque Maíllo se presente a las elecciones como cabeza de lista por la provincia de Sevilla, sus orígenes están algo más lejos. El candidato de la coalición de Por Andalucía nació en plena Subbética cordobesa, concretamente, en el municipio de Lucena, a unos 70 kilómetros de la capital. Es uno de los municipios más poblados de la provincia de Córdoba que, además, se erige sobre una colina. Esta localidad reivindica una identidad plural que cruza influencias judías, musulmanas y cristianas, plasmada en calles estrechas y plazas porticadas.

En lo religioso, la Virgen de Araceli, es patrona de la localidad desde el siglo XVII. Su devoción, profundamente enraizada en la historia y la tradición popular, se manifiesta especialmente durante el primer domingo de mayo, cuando la ciudad se vuelca en cultos y procesiones en honor a la imagen. En cambio, el resto del año se encuentra en el santuario de la Sierra de Aras, llegando a ser reconocida recientemente como patrona del Campo Andaluz.

Profesor desde los 23 años

La ascendencia familiar de Antonio Maíllo está vinculada a dos oficios tradicionales: la guarnicionería y la panadería. La primera era ejercida por su padre. El guarnicionero es aquel que trabaja las pieles y cuero para fabricar o arreglar guarniciones y arreos de caballería, como sillas de montar, albardas, correajes, alforjas y otros aparejos para caballos, mulos o asnos. También, es un trabajo que se extiende a otros productos de cuero, como cinturones, bolsos, maletines o piezas decorativas. Por otro lado, su madre era panadera siguiendo el legado de sus abuelos que nunca dejaron de hornear pan en uno de los comercios más conocidos de Lucena.

En cambio, Maíllo dejó el oficio tradicional de sus padres por las aulas. Estudió Filología Clásica y se dedicó a la docencia tras aprobar unas oposiciones a profesor de Educación Secundaria con tan solo 23 años. Unos años más tarde, en 1986 arrancó su andadura política tras jugar un papel clave en la creación de la asamblea local de Izquierda Unida en su pueblo natal, Lucena. En cambio, pronto se configuró como un referente en el municipalismo de la entonces joven coalición de izquierdas. Maíllo fue concejal de IU en los Ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), entre 1991 y 1995; así como en Aracena (Huelva), entre 2003 y 2011. En ambos municipios estuvo ejerciendo de profesor en varios institutos compaginando la docencia con su labor como en la política municipal.

En 2012, pegó el salto a la política regional al integrarse en el ejecutivo de coalición del PSOE-A e IU que gobernó la Junta de Andalucía: fue Director General de Administración Local hasta ese momento. Apenas un año después, Antonio Maíllo se convirtió en coordinador de Izquierda Unida en Andalucía. En 2015 Susana Díaz convocó elecciones anticipadas por una pérdida de confianza de sus socios, entonces Maíllo fue candidato por primera vez a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Segunda vez como candidato a la presidencia de la Junta

Sin embargo, no repitió ni en 2018, cuando todas las formaciones a la izquierda del PSOE confluyeron juntas a los comicios bajo las siglas de Adelante Andalucía; ni tampoco en las autonómicas de 2022, cuando ya bajo la marca de Por Andalucía la gaditana Inmaculada Nieto encabezó la coalición.

Tras un diagnóstico de cáncer de estómago en 2016, Antonio Maíllo abandonó la política activa en 2019 para recuperar su salud, regresando a su profesión como docente. Tras superar la enfermedad, reapareció en la primera línea para postularse como líder nacional de Izquierda Unida en las primarias de 2024. Finalmente, fue elegido coordinador general de la organización tras recabar un apoyo amplio por parte de los militantes, presentándose con este cargo a las próximas elecciones autonómicas. Por tanto, el 17M es la segunda vez que concurre a unos comicios como cabeza de lista de una de las formaciones políticas.