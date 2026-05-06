Dos terremotos se sienten en Córdoba y Cádiz en una misma mañana, uno de ellos con epicentro cerca de Ceuta

Dos terremotos de magnitud superior a 3 se han dejado sentir este miércoles en distintos puntos de Andalucía, con avisos registrados en Córdoba, Ceuta y varias localidades de Cádiz, según los datos facilitados por el Instituto Geográfico Nacional.

El primero de los seísmos se ha registrado a las 4.29 horas y ha tenido su epicentro en Córdoba, con una magnitud 3. Según la información del IGN, el movimiento sísmico se ha localizado a 5 kilómetros de profundidad, en una latitud de 37,79 grados norte y una longitud de 4,65 grados oeste.

El terremoto en Córdoba ha sido sentido por la población, poero no se han reportado incidencias personales ni materiales.

Terremoto sentido en Ceuta y Cádiz

Horas después, a las 8.21 horas, se ha producido otro terremoto de magnitud 3,1 con epicentro a unos 12 kilómetros de Ceuta, en la zona noroeste de Restinga, en el norte de Marruecos, según la información del Instituto Geográfico Nacional recogida por EFE.

Este segundo movimiento sísmico se ha localizado a 10 kilómetros de profundidad y se ha sentido principalmente en la zona centro de Ceuta, así como en distintas barriadas de la ciudad autónoma. Posteriormente, a las 8.35 horas, se ha registrado una réplica, que también ha sido percibida en varios puntos.

La intensidad del seísmo ha sido baja, aunque el movimiento no solo se ha notado en Ceuta, sino también en localidades costeras del Estrecho de Gibraltar, entre ellas Tarifa, Algeciras y La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz.

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Por el momento, no se han reportado daños materiales relacionados con el terremoto sentido en Ceuta y en el entorno del Campo de Gibraltar.