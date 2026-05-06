Zona azul de Matalascañas: estas son las tarifas definitivas tras la puesta en marcha del servicio

Almonte (Huelva) ha confirmado la puesta en marcha de la nueva zona ORA en Matalascañas, que estará activa cada año entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre. La medida regulará el aparcamiento en superficie durante la temporada alta y afectará tanto a visitantes como a residentes, trabajadores y veraneantes. El municipio cuenta con unos 18.000 vehículos censados, pero en verano Matalascañas puede llegar a soportar hasta 40.000 coches diarios, una razón fundamental según el alcalde de Almonte, Francisco Bella, para poner en marcha la medida.

La regulación tendrá un horario diario de 09.00 a 22.00 horas, de lunes a domingo, coincidiendo con los meses de mayor afluencia al núcleo costero. Según el consistorio, el objetivo principal es mejorar la movilidad, reducir el tráfico generado por la búsqueda de aparcamiento y reforzar la seguridad peatonal en las zonas con más concentración de personas. Además, el proyecto incluye actuaciones de mejora en Matalascañas, como el asfaltado integral de calles y su mantenimiento.

Tres zonas según la cercanía a la playa

La ordenanza divide el estacionamiento regulado en tres categorías, identificadas por colores y en función de la distancia respecto a la playa.

La zona azul corresponde a la primera línea de playa y será la de mayor coste. La zona roja incluirá las calles situadas hasta unos 250 metros del litoral, mientras que la zona verde alcanzará vías ubicadas aproximadamente a 500 metros de la playa.

En la tarifa general de rotación, aparcar en la zona azul costará 1,35 euros por una hora, 2,30 euros por dos horas, 3,30 euros por tres, 4,30 euros por cuatro, 5,30 euros por cinco y 6,30 euros por seis horas.

En la zona roja, el precio será de 1,20 euros por una hora, 2,20 euros por dos y 3,20 euros por tres horas, que será el tiempo máximo autorizado en esta categoría.

Por su parte, en la zona verde, la tarifa general será de 1 euro por una hora, 2 euros por dos y 3 euros por tres horas, también con un máximo de tres horas.

Residentes en Matalascañas y Almonte

La ordenanza contempla bonificaciones específicas para las personas empadronadas. Los residentes empadronados en Matalascañas podrán aparcar de forma gratuita en las zonas reguladas.

En el caso de los vecinos empadronados en Almonte, se establecen precios reducidos. La tarifa diaria será de 1,70 euros en la zona azul, 1 euro en la zona roja y gratuita en la zona verde.

También podrán acogerse a bonos. Habrá un bono semanal de 6 euros para la primera y segunda categoría, un bono mensual de 20 euros en ambas zonas y un bono de temporada de 95 euros. En la tercera categoría, el estacionamiento continuará siendo gratuito para este colectivo.

Tarifas para trabajadores de Matalascañas

Los trabajadores con centro laboral en el núcleo urbano de Matalascañas también tendrán acceso a condiciones específicas.

Para este grupo, la ordenanza prevé un bono semanal de 20 euros en las zonas de primera y segunda categoría. En la tercera categoría, podrán utilizar un bono mensual de 20 euros.

Con esta diferenciación, el Ayuntamiento busca adaptar el sistema a quienes necesitan desplazarse de forma habitual por motivos laborales durante los meses de mayor actividad turística.

Qué pagarán los veraneantes

La normativa también regula el caso de los veraneantes, categoría en la que se incluyen propietarios de viviendas no empadronados, arrendatarios no empadronados y personas alojadas en establecimientos hosteleros de Matalascañas. La consideración puede extenderse además a miembros de la unidad familiar en los supuestos previstos.

Para este colectivo, la tarifa diaria será de 8 euros en la zona azul, 5 euros en la zona roja y 4 euros en la zona verde.

Además, los veraneantes podrán acceder a un bono semanal de 21 euros y a un bono mensual de 36 euros, lo que permitirá reducir el coste para quienes permanezcan varios días o semanas en la zona.