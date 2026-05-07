Antonio Maíllo recupera para la campaña a Jurado, el diputado de Podemos que más reivindicó la unidad de la izquierda

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, repesca al que fuera diputado de la coalición en esta legislatura, José Manuel Jurado, para un pódcast con el que defender la lucha del histórico dirigente de izquierda, Julio Anguita. El exdirigente de Podemos Andalucía anunció su renuncia a repetir como diputado el 30 de septiembre y abandonó la coportavocía autonómica de formación morada al considerar que la unidad no se llevaría a cabo.

Hace ocho meses, la reedición de la coalición Por Andalucía parecía imposible. En Podemos eran pocos los que alzaban la voz por la unidad y desde Madrid insistían en la importancia de participar en los comicios como una opción diferenciada a la coalición en la que también participa Sumar. Jurado, que siempre abogó por la unidad, decidió abandonar el barco al pensar que esto nunca fuera una realidad.

Por Andalucía volvió a agotar todos los plazos para incluir a Podemos en sus listas. Tanto es así, que el elegido por las bases como candidato de los morados a la presidencia, Juan Antonio Delgado, concurrirá a los comicios como número seis por Cádiz, su provincia, por lo que conseguir un escaño en el Parlamento será imposible. Sin embargo, hay quienes, desde la formación de Ione Belarra, clamaban por la unidad desde el principio.

Jurado no entiende la vida sin la política

Jurado firmó un manifiesto por la unidad de la izquierda y siempre se ha mostrado a favor de Por Andalucía. De hecho, en los momentos de más tensión de la coalición, cuando nadie refrendaba a la portavoz del grupo parlamentario, Inma Nieto, él era el único de los morados que aplaudía sus intervenciones. Además, ha participado en actos de precampaña junto a Maíllo en Puente Genil, su pueblo.

Jurado es uno de los representantes políticos más habituales de las redes sociales y los nuevos formatos para atraer a nuevos perfiles de votantes. Sus intervenciones en el Parlamento de Andalucía o sus tuits críticos contra el Gobierno de Juanma Moreno se han viralizado en multitud de ocasiones. Así, aunque ya no forme parte de las listas de la coalición, dentro de la misma saben que es un activo positivo para el partido.

Pese a su salida de la cúpula autonómica de Podemos y de las listas de la formación, Jurado siempre ha confirmado que no entiende su vida lejos de la política. Como ya hacía antes de entrar en el Parlamento, el exdiputado sigue militando en la formación morada y continua colaborando con Stop Desahucios o Prometeo. Entre sus principales intereses, como él ha defendido, está trabajar por la unidad de la izquierda.