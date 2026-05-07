ANDALUCÍA
El granadino Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, defiende el acento andaluz: "Nadie tiene que decirte cuál es la forma correcta de hablar"
El poeta y catedrático ha asegurado que el lenguaje está "vivo" y que cambia con el paso de los años
"Nadie tiene que decirte cuál es la forma correcta de hablar: en Jaén se habla como se habla en Jaén, y en Salamanca, como se habla en Salamanca". Así de rotundo se ha mostrado sobre la importancia y riqueza del acento andaluz y las críticas que recibe fuera de la comunidad autónoma el poeta granadino, ensayista, novelista, catedrático y, desde 2018, director del Instituto Cervantes Luis García Montero, durante su visita al programa de TVE, 'La Revuelta'.
El catedrático ha acudido al espacio televisivo para presentar su último libro, 'La mejor edad', y disfrutar del programa conducido por David Broncano, del que García Montero ha asegurado que disfruta viéndolo cada jornada con su familia y que son muy necesarios este tipo de espacios para "juntarse para reírse y no para odiarse, tal y como está el mundo de crispado y antipático".
La diversidad del español y la forma de hablar en Andalucía
Una visita en la que el director del Instituto Cervantes ha querido poner en valor la riqueza de la lengua española, así como del acento andaluz, del que tanto Broncano como el propio García Montero hacen gala en cada una de sus intervenciones al ser naturales de Jaén y Granada, respectivamente.
Por ello, el poeta ha mostrado la particularidad del habla de Jaén y su singular pronunciación de la 'J', de la que ha recalcado: "Cuando hablo de diversidad del español por el mundo, siempre recuerdo lo primero que aprendí, que era cómo se pronuncia la J en Jaén".
"No hay nadie que te tenga que decir cómo se tiene que hablar"
Ante las críticas que en repetidas ocasiones se realizan a la forma de hablar de los andaluces y cada uno de los acentos que se extienden por las ocho provincias, el poeta se ha mostrado tajante: "Aprende uno enseguida que nadie tiene que decirte cuál es la forma correcta de hablar".
De igual modo, el director se ha pronunciado sobre la continua inclusión de palabras anglosajonas en el español, de lo que ha señalado: "El lenguaje está vivo, cambia el significado de las palabras, cambian las palabras y lo que está muy bien es que utilicemos palabras que pertenezcan a nuestra comunidad cuando las haya, y no creernos más listos por utilizar palabras en inglés".
El uso de palabras en inglés y el respeto a los hablantes
Además, ha asegurado: "Cuando haga falta una nueva palabra, se pone, y si viene del inglés, pues bienvenida".
Durante su entrevista, Luis García Montero también ha indicado que, "aunque haya gente no lo comprenda, los dueños del idioma son los hablantes".
"Está bien hacer indicaciones que mantengan la unidad para poder entendernos, pero a los hablantes hay que respetarlos como hablan", ha añadido.
La reflexión de García Montero sobre la RAE y el clima de crispación
El catedrático también se ha pronunciado sobre su reciente enfrentamiento con el máximo responsable de la Real Academia Española de la Lengua, Santiago Muñoz Machado: "Me atreví a decir que prefiero que el director de la RAE sea alguien que se dedique a la lengua y a la Academia".
Sobre este asunto, ha añadido: "Vivimos en una situación tan crispada que decir una cosa sensata se convierte en escándalo".
Su sueldo como director del Instituto Cervantes
Ante una de las preguntas clásicas del programa, cuánto dinero tiene en el banco, García Montero ha explicado que su puesto de director del Instituto Cervantes le convierte en secretario de Estado, un cargo público y político que cuenta con un salario de unos 120.000 euros anuales.
"He pagado casi 45.000 en impuestos en la declaración de la Renta, y contentísimo", ha añadido al respecto en el programa de TVE.
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