Juanma Moreno tacha de "eslogan vacío" la prioridad nacional de Vox y avisa de los efectos de un pacto tras el 17-M: "No podremos ni convocar oposiciones"

Todas las encuestas, una tras otra, sitúan a Juanma Moreno en el límite de perder la mayoría absoluta que se sitúa en torno a los 55 diputados el 17M. Si no llega a ese punto y se queda en la horquilla de 53-54 diputados que apuntan los sondeos del CIS, del Centra y de algunos partidos, el presidente asume que "acatará el mandato" de las urnas. Es decir, tendrá que gobernar acompañado de la formación de Santiago Abascal como le ha ocurrido al PP en Extremadura, Aragón o Castilla y León, ya que, de momento, la opción de una repetición electoral no entra en el guion. Por eso, cuando la campaña se aproxima al ecuador, el mensaje del PP es cada vez más claro y contundente contra las consecuencias de un gobierno con Vox especialmente cuando el líder popular se enfrenta a un auditorio de posibles prescriptores que puedan replicar ese mensaje como ha ocurrido este jueves en el Forum Europa celebrado en el Hotel Alfonso XIII.

Moreno advirtió de "parálisis" durante meses para llevar a cabo las negociaciones y que luego llegará una legislatura "corta" marcada por los "follones e insultos". "Es evidente que no es lo mismo quedarnos a seis escaños que a uno o dos. Varía la situación. Pero lo que tenemos claro es que si uno depende de sí mismo está condicionado y limitado (...) Imaginemos que nos falta un escaño, que nadie se abstiene y el gobierno no sale adelante entonces no podremos convocar oposiciones, no podremos poner ayudas para hacer frente a la subida de los hidrocarburos, ni podremos aprobar decretos porque estamos en funciones y sólo podemos hacer cosas excepcionales".

El presidente andaluz da por hecho que aunque sea tras meses habrá un acuerdo pero que eso no evitará que la legislatura sea compleja y con avances limitados. "Tendremos que depender de una fuerza política que no decide aquí. Hay que hablar con un señor que está a 500 kilómetros que no conoce Andalucía y que tumba medidas con un desconocimiento absoluto como ocurrió con la Lista que rechazaron porque Madrid les dijo que no. No se puede teledirigir Andalucía a golpe de teléfono".

Después de una campaña prácticamente ignorando a Vox (que sí ha intentado provocar una reacción en varias ocasiones) como se puso de manifiesto en el debate electoral de RTVE, el candidato popular arremetió incluso contra una de las principales bazas electorales de los de Abascal: "La prioridad nacional no es más que un eslogan. Hay quien se empeña en hacer propuestas ilegales. Pero tenemos que cumplir la Constitución y el PP no la va a vulnerar ni en Andalucía ni en ningún otro territorio".

En cualquier caso, el escenario que el PP aleja cada vez más es la opción de una repetición electoral por falta de entendimiento ante los riesgos que puede acarrear "Lo que tenemos claro es que lo que salga de las urnas serán acatados. Son los ciudadanos y sólo los ciudadanos los que tienen que hablar y decidir si quieren un modelo moderado o meternos en ese lío".

El "eslogan vacío" de la prioridad nacional

El debate sobre la inmigración marcó el arranque de la campaña electoral ante la firma de los acuerdos de "prioridad nacional" en Extremadura o Aragón y ante la aprobación del decreto de regularización de inmigrantes. Sin embargo, a lo largo de los días se ha ido diluyendo debido al perfil bajo adoptado por el PP de Juanma Moreno que ha contrarrestado así los intentos de Vox de vincular todos los problemas que pueda haber en los servicios públicos andaluces con la inmigración.

Pero, en el ecuador de la campaña, Juanma Moreno empieza a adoptar una postura más beligerante para tratar de conectar con el electorado moderado. Llevaba días sin ser tan explícito como este jueves: "La prioridad nacional es un eslogan hueco que ellos creen que les funcionan. Hay propuestas electorales irreales e ilegales. Qué tipo de propuestas electorales se hacen. La Constitución y las leyes de extranjería son las que tenemos que cumplir. El PP no va a vulnerar ninguna ley ni aquí ni en Extremadura. Que ellos quieren un eslogan, pues bien pero no se va a hacer"

No obstante, sí estableció un punto de coincidencia con la formación de Abascal. En contra del mensaje que ha mantenido durante toda la legislatura de la necesidad que tiene Andalucía de inmigrantes y su capacidad de integración, ahora el mensaje es que está "al límite de capacidad de absorción". Como ejemplo puso los recursos para menores inmigrantes.

Ciudadanos frente a Vox

Juanma Moreno ya tuvo un gobierno de coalición. Sus primeros cuatro años estuvieron compartidos con Ciudadanos. Por eso, para lanzar sus mensajes contra la posible entrada de Vox en el gobierno, el candidato del PP arropó sus planteamientos con la presencia de quien fuera su vicepresidente y candidato de la formación naranja, Juan Marín.

Ambos destacaron el diálogo, coordinación y trabajo conjunto durante la legislatura, marcando así distancias con lo que sería un acuerdo con la formación de Santiago Abascal. "No tiene nada que ver con lo que ocurría con Juan María, él sí tenía capacidad de decisión", subrayó Moreno.