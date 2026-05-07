Juanma Moreno ante la falta de mano de obra en el campo: "Necesitamos una inmigración ordenada porque se nos cae el sector primario entero"

La inmigración es necesaria en el campo. Así lo ha defendido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un acto este jueves con agricultores y regantes del sector de la fresa del municipio de Palos de la Frontera, en Huelva. El candidato del PP-A se ha mostrado preocupado por la falta de mano de obra en el campo: “Se nos cae el sector primario entero, necesitamos migrantes”.

Alrededor de 180 personas han acogido al presidente Moreno en la Cooperativa Fresón de Palos de la localidad onubense del mismo nombre. Tras la intervención de Moreno, los agricultores han conversado con el candidato en un turno de preguntas. Para el líder andaluz, entre los problemas del sector destaca la falta de mano de obra: “El campo necesita personas y, por desgracia, los españoles no quieren trabajar”.

De las 11.000 peticiones de las organizaciones agrarias de la zona para trabajar en el campo, se ha tenido que reducir “tan solo a 5.000”. Este es el dato que le han transmitido los responsables de la cooperativa poco antes de iniciar el acto en un reducido salón de la colectiva fresera ubicada en un polígono a las afueras de Palos de la Frontera. Entre lo más destacado del lugar, el fuerte olor a fresa y el sonido de las cajas que los operarios transportaban.

El presidente de la Junta de Andalucía ha aprovechado la ocasión para alinearse con el electorado del sector agrario, uno de las claves de la campaña por la pugna de los votos con la extrema derecha. “Se nos cae el sector primario entero”, apuntaba Moreno Bonilla advirtiendo de la falta de personas en la agricultura. Por ello, ha dirigido su mirada a las personas inmigrantes que vienen a trabajar desde el extranjero. “Somos partidarios de ordenar la inmigración”, ha expresado el líder del ejecutivo andaluz. Además, ha lanzado un dardo a la prioridad nacional que el partido de Vox lleva defendiendo desde el minuto uno de la campaña: “Cuidado con algunos discursos porque necesitamos migrantes. Ordenadamente, pero los necesitamos”.

Moreno ha estado acompañado de Loles López, cabeza de lista de los populares por la provincia de Huelva que, también, ha sostenido esta idea: “Una migración ordenada, regulada y planificada”, ha afirmado la también consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía. El presidente también ha puesto el foco en el absentismo como causa de la falta de mano de obra: “Nos llegan datos que en algunos sectores llega al 14%”.

Retomar la construcción de la presa de Alcolea

“El agua me quita el sueño”. Juanma Moreno ha puesto el foco en los “seis años duros de sequía”, que ha atravesado la comunidad hasta hace poco. Especialmente, ha señalado el proyecto de la presa de Alcolea en una apuesta clara por la desalación. Fue asumido en principio por el Gobierno de España y se paralizó hace ocho años al 23% de ejecución por diversas problemáticas. “Decidimos asumir el proyecto”, ha apuntado Moreno. Precisamente, es de los puntos en los que más han incidido los allí presentes. La escasez de recursos hídricos preocupan mucho en los agricultores de la fresa de Palos y así se lo han hecho saber al presidente.

Según indica el presidente de la Junta, llevan desde octubre enviando cartas a Moncloa para que la administración autonómica se haga cargo. “Aún no hemos recibido respuesta, no tengo muchas esperanzas hasta que Sánchez deje de ser presidente”. Moreno Bonilla ha comentado que “estaría dispuesto a introducirlo en la unidad aceleradora de proyectos, Huelva tiene que tener desalación”. El presidente de la Junta de Andalucía ha indicado que no puede asumir el proyecto sin la autorización del Estado: “Nos podrían meter un recurso contencioso-administrativo, soy más partidario de un gran acuerdo antes de un pleito”.

La fresa de Huelva: líderes en Europa

La provincia de Huelva se ha consolidado en las últimas décadas como uno de los principales polos agrícolas de Europa con 70 millones de kilos de fresa exportada cada año, especialmente, los frutos rojos con la fresa a la cabeza. En este contexto, Palos de la Frontera se erige como uno de los epicentros de la producción fresera onubense. “Habéis conseguido comercializar en mercados exigentes para convertiros en una referencia total”, ha indicado Juanma Moreno.

El sector de la fresa no solo destaca por su volumen de producción, sino también por su papel estratégico en la economía local, generando miles de empleos durante la campaña. Sin embargo, este modelo también enfrenta desafíos crecientes, más allá de la falta de mano de obra. Entre ellos, destaca la presión sobre los recursos hídricos o la dependencia de mercados internacionales que imponen exigentes estándares de calidad y precios cada vez más ajustados.