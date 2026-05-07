Juanma Moreno ofrece Andalucía para la crisis del hantavirus y arremete contra la gestión de Sánchez:" Todo es improvisación"

La crisis del hantavirus por los contagios en el crucero MV Hondius ha pasado de momento de largo por Andalucía. La escala del vuelo hacía Países Bajos que estaba previsto en Málaga se descartó por parte del Ministerio y los viajeros españoles de momento está previsto que sean trasladados a la unidad especializada de Madrid.

Pese a esto, el presidente andaluz, Juanma Moreno, abrió las puertas a que la comunidad autónoma pueda entrar en el dispositivo que se ponga en marcha durante el Forum Europa celebrado en el Hotel Alfonso XIII. "Vamos a estar a disposición. Estamos para ayudar. Siempre que hay un problema estamos, y tenemos capacidad y preparación. Porque hemos tenido listeriosis, el covid y tenemos una unidad especializada en el ámbito epidemiológico Estamos muy atentos de cualquier circunstancia que se pueda producir", advirtió.

No obstante, Moreno subrayó que ese escenario de momento no se ha planteado: "No hay andaluces entre los ciudadanos que han enfermado. Ni por parte del Estado de que se vaya hace ninguna escala en Andalucía. Pero estamos a la espera", puntualizó.

Apoyo a Fernando Clavijo

El presidente andaluz mostró su respaldo al presidente canario, Fernando Clavijo, y al malestar expresado contra la gestión del Gobierno de España de la crisis sanitaria originada por el crucero. " Entiendo el enfado de Clavijo, lo mínimo que tiene que hacer el Gobierno de España es ponerse de acuerdo. No informar al Gobierno de Canarias. Está defendiendo los intereses de canarias. No sabe lo que va a hacer el Gobierno de España con el barco".

Así, Moreno se mostró especialmente crítico con la gestión que está realizando el Ejecutivo al que acusó de "improvisación" y de "falta de diálogo" con las comunidades autónomas. "Hay poca confianza en la gestión que pueda realizar el Ejecutivo".